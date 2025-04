Xbox: estos son los juegos que mantendrán entretenidos a sus fanáticos esta semana. Foto: Xbox (Sitio web de Xbox)

Xbox se prepara para una semana cargada de emociones con lanzamientos que prometen tener a sus fanáticos pegados a la pantalla.

Fatal Fury: City of the Wolves permitirá reservar su edición especial a partir del lunes 21 de abril y estará disponible para todos desde el jueves 24 de abril.

Steel Seed y Post Trauma lo harán involucrarse en un mundo de aventuras a partir del martes 22 de abril.

El miércoles 23, Xbox complacerá a sus jugadores con Sunderfolk, Once Upon A Puppet, Oppidum, Viking Heroes V Collector’s Edition, Golden Rails: Valuable Package Collector’s Edition, Hegzis, Out of Moves Xbox + Windows Bundle y Cooking.

Clair Obscur: Expedition 33, Amerzone – The Explorer’s Legacy, ANNIE:Last Hope, 9th Dawn Remake, NanoApostle y Deep Deep Deep Nightmare se podrán jugar a partir del jueves 24 de abril.

El viernes 25 estará lleno de acción con Paper Dash – Las Vegas, Pacify, Survivalist: Invisible Strain, Sky Revolver, EcoGnomix, The Fairy’s Secret, Akinakes, AMAZE! y Gnomes and Knights.