Xbox Game Pass lanzó una versión más barata, pero con menos juegos, ¿vale la pena?

Xbox acaba de hacer oficial el lanzamiento de su nueva categoría para el servicio de suscripción, Xbox Game Pass, llamada “Estándar” que, en teoría, ahora pasa a ser su versión básica y es la mejor inversión para los jugadores más casuales.

Xbox Game Pass vino a cambiar la forma en que se juegan los videojuegos, optando por ofrecer un servicio similar a Netflix. Foto: Xbox.

¿Por qué? Porque incluye los beneficios de la categoría Core, es decir, pueden jugar en línea y reciben descuentos, pero también se les da acceso a un catálogo un poco más robusto de juegos, todo por el módico precio de 15 dólares al mes, unos 7.800 colones.

El problema es que a Xbox se le olvidó mencionar un pequeño detalle: sí, es un muy buen precio, pero también viene con 40 juegos menos que antes sí estaban disponibles en la versión básica.

Entre los juegos que no se incluyen vienen algunos de los más populares de los últimos años como Starfield, Diablo 4, Senua’s Saga: Hellblade II, Still Wakes the Deep y muchos más.

Entonces, la gran pregunta es, ¿vale la pena?

Y la respuesta es depende.

Si ustedes son jugadores un poco más casuales y nada más quieren pagar el Game Pass para jugar en línea EA Sports FC o juegos similares con sus amigos, entonces tal vez sería mejor suscribirse a la categoría Core que les permite jugar en línea por 10 dólares al mes (5.000 colones).

Ahora, si son jugadores casuales de EA Sports FC, pero están abiertos a probar otros juegos, entonces sí es una muy buena opción.

Pero, en nuestra opinión, la mejor opción, por mucho, sigue siendo la categoría Ultimate, que por 20 dólares (unos 10.300 colones), les da todos los beneficios del resto de categorías y acceso a la biblioteca completa de juegos.