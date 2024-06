Xbox le da tres juegos increíbles para jugar gratis el fin de semana

Como ya es costumbre, Xbox reveló cuáles son los juegos que van a formar parte de su iniciativa “Free Play Days”, en la que los suscriptores de los servicios Xbox Game Pass Core y Xbox Game Pass Ultimate, reciben juegos para jugarlos de manera gratuita durante un fin de semana.

Esta vez son tres juegos que no se van a querer dejar pasar: Hell Let Loose, Crusader Kings III y Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.

Xbox continúa con la tradición de sus Free Play Days, esta vez con juegos para los amantes de la acción.

Crusader Kings III es un juego de estrategia ambientado en la Edad Media, en el que van a tener que gobernar un reino. Si va a ser grande o pequeño va a depender de ustedes y de qué tan bien lo hagan.

La idea es que gestionen una dinastía de generación en generación, planificando batallas, organizando ataques, creando relaciones diplomáticas y sabiendo cuidar los recursos, para convertirse en los gobernadores más grandes de la Edad Media.

Por su parte, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 es una reimaginación del popular juego para móviles, Plants vs Zombies.

La principal diferencia es que es un juego de disparos en tercera persona en el que hasta 24 jugadores se enfrentan en una batalla campal, pueden jugar en modo cooperativo o en solitario.

Por último, Hell Let Loose es un juego de disparos en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en el que cada jugador debe sobrevivir a batallas de 50 contra 50 jugadores que incluyen infantería, tanques y artillería.

Como recordatorio, el servicio Game Pass Core tiene un precio mensual de nueve dólares (más de 4.500 colones) y Game Pass Ultimate cuesta $17 al mes (casi 9 mil colones).