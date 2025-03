Xbox ofrecerá a sus jugadores una semana de emoción sin límites. (Xbox News/Captura)

Xbox ofrecerá a sus jugadores una semana de emoción sin límites y adrenalina pura, con una serie de títulos que los mantendrán conectados.

33 Immortals (Game Preview), The Show™ 25 Standard Edition (Preorder) y Scrap Divers llevarán a sus jugadores al límite el martes 18 de marzo.

Al día siguiente, el miércoles 19, estarán disponibles estos títulos: Boomerforge (Series X), KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT, S. Prysm Destroyer y Stellar Docks: Deep Space.

LEA MÁS: Organización de MegaCon salió a aclarar confusión que se generó entre sus seguidores

1-Bit Dungeon, Assassin’s Creed Shadows y Sledders le darán más opciones para que disfrute de emocionantes aventuras a partir del jueves 20.

Y para cerrar la semana, el viernes 21, estarán disponibles The Answer Is 42, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, BLEACH Rebirth of Souls Pre-Order, Hero’s Hour, The Last Hero: Journey to the Unknown, Space War: Infinity y Spot Challenge Vol. 3.

Estos juegos llegarán a Xbox Series X|S, Xbox One, la app de Xbox para PC y Game Pass. Las fechas de lanzamiento están sujetas a cambio.