Xbox revela los esperados lanzamientos para la primera semana de diciembre. (Captura de Xbox)

Xbox iniciará el mes de diciembre con lanzamientos que serán una tentación para los amantes de los videojuegos y aquí le traemos una lista de los más esperados para que se vaya preparando.

El próximo lunes 2 de diciembre llegará Get to Work, optimizado para consolas Xbox Series X y Xbox Series S. El juego consiste en un joven que tiene la misión de conquistar el mundo corporativo sobre patines.

LEA MÁS: El videojuego Indiana Jones y el Gran Círculo lo transportará a la película de los 80

El martes 3 de diciembre será el turno de Cricket: Jae’s Really Peculiar Game para Xbox Series X, Xbox Series S y Smart Delivery. Los jugadores deberán viajar al pasado para arreglarlo, enfrentándose a batallas, golpes y desafíos que pondrán a prueba el trabajo en equipo.

Muchos ya están más que listos para los juegos que se vienen.

El 4 de diciembre estará cargado con títulos como The Thaumaturge, Godsvivors, Super Astro Cat, Boundland y Magical Backpack.

LEA MÁS: Phil Spencer, director de Xbox, anunció algo sorpresivamente asombroso

El 5 de diciembre promete ser aún más emocionante, con una lista repleta de lanzamientos como FANTASIAN Neo Dimension, The Thing: Remastered, Uncle Chop’s Rocket Shop, Symphonia y muchos más.

Finalmente, el 6 de diciembre se podrá disfrutar de Indiana Jones and the Great Circle: Digital Premium Edition, Marvel Rivals, Path of Exile 2 Early Access Supporter Packs y muchos otros títulos adicionales.

Si usted desea ver la lista completa y adquirir estos juegos, puede visitar: news.xbox.com