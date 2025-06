Xbox revela su lista de juegos para arrancar junio con emoción y aventura.

Xbox reveló su lista de estrenos para arrancar junio a lo grande, con una oleada de títulos que prometen acción, estrategia y diversión para todo tipo de jugadores.

La semana comienza el martes 3 de junio con el lanzamiento de Solitaire Dreamscapes. El miércoles 4 se suman varios títulos como Attack At Dawn: North Africa, Bunny Cubed, Forest Golf Planner, Hidden Cat Outlaws, The Night of the Rabbit, Oirbo y Sumorbit.

La emoción continúa el jueves 5 con más lanzamientos: Narcissus, Tour de France 2025, Carrier Deck, Prison Alone, Missing Banban y Amber Alert: Director’s Cut.

Para cerrar la semana con broche de oro, el viernes 6 llegan títulos como Zenless Zone Zero, Splitgate 2, AAA Dynamic Scenes, Among Ashes, Bool Capture, Collie Call: Farm of Tomorrow, Cyber Love Story, Inkventure y SpotCat vs The Cheddar Mafia In The Americas.

Con este catálogo, Xbox promete una semana intensa para gamers de todos los gustos.

Las fechas de lanzamiento están sujetas a cambios y las puede verificar en el sitio oficial de Xbox.