Xbox tiene casi todos los juegos de Call of Duty en descuento y esto es lo que cuesta comprarlos todos

Xbox inauguró su temporada de ofertas más grande del año y para sorpresa de casi todo el mundo, si buscan bien entre las miles de propuestas, se van a dar cuenta que la mayoría de los juegos principales de Call of Duty están con un 50% de descuento.

Xbox tiene casi todos los juegos de Call of Duty con descuentos que no van a querer dejar pasar. Crédito: Activision.

Ahora, en realidad tiene sentido que esta franquicia esté en oferta, pues al final del día, Microsoft, la casa madre de Xbox, gastó 69 mil millones de dólares comprando Activison-Blizzard, la casa madre de Call of Duty, así que están en total libertad de vender los juegos como quieran.

LEA MÁS: Xbox dio por iniciada su temporada de ofertas más grande del año

Lo que algunos han criticado es que se tomaron muy en serio esa libertad y algunos de los juegos -especialmente los más viejitos- están bastante caros. Por ejemplo, Call of Duty 2, que tiene casi 20 años, está en 20 dólares, que son cerca de 10.500 colones.

Con eso dicho, todos los juegos que están en oferta son:

Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty: World at War, Vanguard, Ghosts, Infinite Warfare, Advanced Warfare, Call of Duty: WW II, Black Ops del 1 al 4, Black Ops Cold War, Call of Duty 4: Modern Warfare y Modern Warfare del 1 al 3 (tanto las versiones viejas como las modernas).

En total son 19 juegos, que si quieren comprarlos todos, van a tener que desembolsar unos 180.000 colones. Pero, considerando que comprarlos todos sin descuento costaría 451.000 colones, no suena como una mala oportunidad para hacerse con la colección de Call of Duty.

LEA MÁS: Call of Duty Black Ops 6: Esto es todo lo que debe saber

Las ofertas se van a mantener hasta este 31 de julio, así que son por tiempo limitado, y puede encontrarlas directamente desde sus consolas o a través del sitio web de Xbox.

El próximo juego de Call of Duty en lista de espera es Black Ops 6, que sale a la venta este 24 de octubre y si quieren enterarse de todo lo que hay que saber sobre esta nueva entrega, puede dar clic en este enlace.