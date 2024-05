Xbox toma decisiones drásticas: cancela secuelas y anuncia cierres

Xbox está en boca de todos luego de que se revelara que habían cerrado algunos de sus estudios más importantes, entre ellos Arkane Austin (Redfall), Tango Gameworks (Hi-Fi Rush y The Evil Within), Alpha Dog Studios y Roundhouse Games.

Xbox está pasando por uno de sus momentos más bajos y tienen que tomar duras decisiones. Foto: Xbox Wired.

Ahora, al parecer no solo tiene planificados más cierres, sino que también se cancelaron dos de sus secuelas más esperadas: The Evil Within 3 y Hi-Fi Rush 2.

Según reportó el medio Bloomberg, Tango Gameworks tenía planeado contratar más personal para lanzar Hi-Fi Rush 2 a tiempo, antes de que les cortaran las alas.

Mientras que The Evil Within 3, el popular juego de terror, apenas estaba en pañales, pero estaba en proceso de producción.

Por otro lado, aparentemente, Arkane Austin quería volver a sus raíces con un nuevo simulador inmersivo para un jugador, similar a su juego estrella, Prey o Dishonored.

Por su parte, todo apunta a que más cierres se vendrán a lo largo del año, ya que según Bloomberg, Xbox está ofreciendo acuerdos de indemnización voluntaria al estudio ZeniMax y otros. Mientras que en enero ya habían recordado a una parte del personal de Activision-Blizzard.

Al parecer, Xbox está haciendo de todo para solventar el fuerte golpe al bolsillo que fue la compra de Activision-Blizzard por 68,700 millones de dólares, en un momento en que las ventas de sus consolas no dejan de caer.

Así que Xbox está revisando con lupa la rentabilidad de todos sus estudios, para determinar cuáles se están quedando cortos y cómo solucionar la situación.