Celso Borges reveló cuál es su artículo infaltable en el carro

Celso confesó que no sabe mucho de carros, pero eligió un avión. (Mayela López/Mayela López)

Celso Borges, volante y capitán de Alajuelense, no puede ocultar la sonrisa desde que adquirió su nuevo carro, el cual ha estado luciendo en sus redes sociales.

Aunque no es un apasionado por los motores ni experto en mecánica, el jugador siempre elige un vehículo que se adapte a sus necesidades y que le permita disfrutar de lo que le encanta, ya sea viajando al trabajo a disfrutar del fútbol o explorando las playas del país en sus ratos libres. Ahorita anda en un un Volvo EC40 verde, que es un “avión”.

LEA MÁS: Mimi Ortiz posó en uno de sus lugares favoritos y derrochó elegancia y belleza

Celso Borges no sale sin sus lentes. (Mayela López/Mayela López)

En un lugar tan lleno de destinos turísticos para descubrir, como es nuestro país, todos tenemos definido qué es lo que no puede faltar en nuestros paseos.

“Los anteojos no me pueden faltar, creo que es el indispensable, cuesta mucho que salga de mi casa sin los anteojos oscuros. No ando chicles ni cosas así, lo más importante es que además de mis lentes, tenga buen equipo de sonido, buen estéreo y el carro lo tiene, entonces estamos bien ”, mencionó el manudo.

Así que si usted busca disfrutar de un buen viaje por la costa o explorar los rincones naturales de Costa Rica, asegúrese de estar preparado, como Celso, para aprovechar al máximo cada destino que este hermoso país tiene para ofrecer.