Alejandra Guzmán cancela concierto en Costa Rica por un fuerte motivo.

Alejandra Guzmán, conocida como “La Reina de Corazones”, tenía emocionados a sus fans en Costa Rica desde que se anunció su concierto programado para el 31 de agosto.

Sin embargo, la artista sorprendió al anunciar que cancelará su gira y reprogramará las fechas, incluyendo la de nuestro país, debido a temas de salud.

La cantante dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

“Con profundo respeto y agradecimiento por el cariño que siempre me han brindado a lo largo de mis tres décadas como artista, quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”, inicia el comunicado.

Más adelante, aclaró que la decisión no fue fácil, pero es necesaria para asegurar que su regreso a los escenarios esté a la altura de lo que merece su público.

“Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional”, agregó.

Los boletos adquiridos serán válidos para las nuevas fechas, las cuales se anunciarán próximamente o bien, en caso que desee un reembolso, también se estará habilitando. Estaremos detrás de todos los detalles.