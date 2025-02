Artista tico vivió algo que lo marcó para siempre y dejó el nombre de Costa Rica en alto

Marco Villalta, el cantante y guitarrista de la banda Earthstrong, vivió algo que nunca olvidará con Sublime. (Earthstrong/Instagram)

Marco Villalta, el cantante y guitarrista de la banda Earthstrong, vivió un momento que lo marcó para siempre y quedó grabado en la historia de Costa Rica.

Marco, quien vive en playa Hermosa, Jacó, nos contó que él es de San José, pero se fue a vivir a esa zona porque disfruta muchísimo el ambiente playero y la riqueza natural.

“Costa Rica es el mejor país del mundo, de verdad que tiene infinidades de paraísos naturales y a mí que me gusta todo lo que es el surfing y el mar, de verdad que soy privilegiado de vivir acá. Estoy cerquita de Dominical, voy mucho a Matapalo, me gusta Guanacaste, me encanta Nosara, todo eso es precioso”, expresó el cantante.

Su amor por la cultura del país y por la música lo llevaron el pasado sábado 8 de febrero a Picnic Fest, en su primera fecha, donde su banda se presentó. Sin embargo, lo que nunca imaginó es que la icónica agrupación Sublime lo haría subir al escenario y cantar junto a ellos, un momento que lo impactó por completo.

Marco Villalta creó la banda costarricense Earthstrong. (Earthstrong/Instagram)

“Nosotros ya hemos ido a Estados Unidos, especialmente a California, bastantes veces y teníamos ciertos amigos en común y conocidos, entonces ya les habían hablado de nosotros. Ellos habían venido a Costa Rica y un día antes de Picnic habían hecho una pequeña reunión y nos invitaron a nosotros”, nos contó Villalta.

El tico tuvo la oportunidad de formar parte de la fiesta, en un exclusivo meet-up de talentos, donde artistas locales e internacionales mostraron sus habilidades en un formato de sound system junto a la agrupación norteamericana. Fue en ese momento que su talento brilló y dejó muy buena impresión, pero el asunto no quedó ahí.

Un día después, ya en el festival, tras su actuación frente al público con Earthstrong y mientras recogían todo en los camerinos, Marco recibió un mensaje inesperado.

Marco creció escuchando a la banda Sublime. (Earthstrong/Instagram)

“Algunos de los miembros del staff de Sublime vieron nuestro show (en Picnic), les gustó mucho y se acordaron de mí. Vieron nuestra propuesta y les pareció que teníamos algo interesante qué aportar y entre ellos hablaron y dijeron: ‘¿por qué no lo subimos a Marco a cantar la canción Caress Me Down, que tiene una parte en español’”, mencionó el artista.

Esta canción, que narra la historia del fallecido líder de Sublime, Bradley Nowell, y su amor por las olas, la cultura y la gente costarricense tras un viaje en los años 90, volvió a resonar con fuerza en el escenario.

En esta ocasión, el legado de Bradley fue honrado no solo por su hijo Jakob, actual líder de la banda, sino también por Earthstrong, donde Marco se atrevió a soñar en grande y vivir su propio momento de gloria.

“Yo crecí escuchándolos, es parte importante de la cultura del surf en el mundo entero porque ellos son famosos por haber venido a un surf trip y tienen mucha conexión con Costa Rica. Para mí fue algo especial y nos refuerza que estamos caminando en el camino correcto”, agregó.

Sublime hizo una gran presentación en Picnic Fest 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cuando le preguntamos sobre el momento que más lo marcó, nos contó que justo en la parte de la canción en la que se menciona Costa Rica. Fue justo en ese instante cuando corrió hacia Jakob Nowell, se abrazaron, y juntos corearon “Costa Rica”, haciendo que todo se conectara perfectamente.

Villalta recalcó que el equipo quedó muy agradecido con su participación en el escenario e incluso los invitaron a una carnita en el lugar donde se estaban hospedando y hasta alquilaron una casa en playa Hermosa y surfearon juntos.

El compositor y su banda no solo demostraron el enorme talento del país, sino que también contribuyeron a promover el turismo nacional en uno de los paraísos de Costa Rica. Este momento, sin duda, marcará un antes y un después en la música costarricense.

Earthstrong es una banda de reggae y hip hop que nació hace cinco años como parte de un proyecto de turismo.

Gracias a la aceptación del público, este proyecto se transformó en una agrupación musical con un mensaje positivo. Puede encontrarlos y seguirlos en redes sociales bajo su nombre.