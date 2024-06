Artistas nacionales interpretarán los éxitos de Alejandro Fernández y música más cortavenas

Alejandro Fernández nunca pasa de moda y su música sigue escuchándose. (Jorge Navarro para La Nación)

Dos artistas nacionales se unirán para ofrecer un concierto inolvidable el próximo viernes 5 de julio a las 8 p.m. en Jazz Café, Escazú. El espectáculo, titulado “Ellas y Alejandro Fernández”, destacará con los éxitos tanto de El Potrillo como de las Reinas de la Plancha.

Las voces que iluminarán el escenario son las de Marko Jara y Karina Severino, dos artistas con voces excepcionales que han conquistado el corazón de su público. Marko es reconocido por su estilo distintivo en la música regional y su habilidad como mariachi. Por su parte, Karina, además de cantante, es también productora de eventos.

Jazz Café será el escenario del evento que promete estar inolvidable.

El pasado 9 de junio, Severino fue telonera en el concierto de Yuridia y también participó en el programa Tu Cara Me Suena en el 2021. Por su parte, Jara cuenta con una trayectoria musical de más de 25 años y ha demostrado otras habilidades destacadas, como su participación en Dancing with the Stars, en el 2019, donde logró el tercer lugar junto a Tatiana Sánchez.

Ambos cuentan con una voz privilegiada y no hay duda de que será un gran show.

Las entradas en preventa tienen un costo de 10.000 colones y el día del evento tendrán un valor de 12.000 colones. Para poder adquirirlas y para más información puede comunicarse al: 8451-1629.

