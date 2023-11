¡Atención K-popers! Hoy salen a la venta las entradas para el concierto de Donghae y Eunhyuk

D&E se presentarán el 21 de noviembre en el Palacio de los Deportes en Heredia. (Foto Instagram)

Dos de los nueve miembros de la banda de K-Pop “Súper Junior”, estarán en Costa Rica y las entradas saldrán a la venta este miércoles al mediodía.

Donghae y Eunhyuk se presentarán el próximo 21 de noviembre en el Palacio de los Deportes, en Heredia, a las 6:00 p.m.

Según la productora Widus Entertainment las fans conocidas como E.L.F. tendrán la oportunidad de comprar sus entradas según la localidad de su preferencia, las cuales tienen un costo de:

The Beat Goes On: 58 mil colones.









Sunrise: 85 mil colones.









Oppa Oppa (de pie): 125 mil colones.









Bout you (de pie): 140 mil colones.

Las entradas se podrán adquirir a través de Special Ticket.

La productora le recuerda a las K-popers que los precios incluyen los cargos de servicio e impuestos y quienes adquieran algunas de las entradas tendrán los siguientes beneficios:

Quienes compren la localidad Bout You tendrán un soundcheck, goodbye session, un póster firmado y un photocard; y la localidad Oppa Oppa recibirá un soundcheck, un póster firmado y un photocard.

Por otro lado, quienes compren las localidades Sunrise o The Beat Goes On tendrán un póster firmado y un photocard.

A los artistas les llegó su gran éxito con la canción “U” en 2006, por la cual fueron reconocido con el premio Mutizen Song en el programa SBS Popular Songs en Corea del Sur.

En el continente asiático, la banda se convirtió en primer artista extranjero en ser reconocido como “Asia Artist of the Year” en la ceremonia Tencent Stars Magnificent Ceremony en China

Desde entonces ha trascendido a nivel intencional hasta llegar a nuestro país, por lo que, para las amantes del K-pop este será un concierto imperdible.