Chayanne en Costa Rica: Fan llevará a su mamita a reencontrarse con “el papá de todos”

Arlyn Jiménez y Ginia Monge están muy emocionadas porque podrán ir al concierto de Chayanne. (Arlyn Jiménez/Cortesía)

Chayanne ya se encuentra disfrutando de las maravillas del país y sus fans están más que emocionados y contando las horas para poder vivir una noche mágica junto al boricua.

Arlyn Jiménez y su mamá, doña Ginia Monge, quienes comparten el mismo gusto musical, vieron en este evento como una buena oportunidad para disfrutar juntas. Definitivamente la mamá le heredó a su hija mucho más que el físico, pues son bastante parecidas.

Apenas Arlyn se enteró de que el puertorriqueño vendría a Costa Rica, corrió para conseguir los boletos, pero se fueron como pan caliente y no lo logró, pero como el público lo pidió, la productora habilitó nuevos espacios y finalmente pudo apartar sus campos.

LEA MÁS: Famoso musical del creador de las canciones de Encanto y Mufasa llegará a Costa Rica

Lo que la impulsó fue que, aunque ambas ya habían asistido a un concierto de él en el 2019, el cual fue el primero en sus vidas, no pudieron verlo bien porque estaban bastante lejos del escenario. Por esa razón, Jiménez le había prometido que la próxima vez que el cantante viniera, la llevaría, y le cumplió.

Doña Ginia vive enamorada de Chayanne. (BLieve Entertainment/Cortesía)

“Tengo videos de ese primer concierto, pero no se veía tan bien porque estábamos muy lejos, aunque mi mamá era la persona más feliz con solo estar allí. Ella me había contado que los conoció (a Los Chicos) cuando eran una banda. Luego, Chayanne se hizo solista y mi mamá lo sigue desde ese entonces, y creo que es ese tipo de gusto como de ‘qué guapo’ y ya luego está también el tema de la música”, nos contó la joven.

LEA MÁS: Naomy Valle posó como toda una modelo mientras aprovecha sus vacaciones

Esta es una fotografía del primer concierto al que fueron y era el de Chayanne. (Arlyn Jiménez/Cortesía)

Cuando Ginia era adolescente siempre soñó con poder ver a Chayanne en vivo y a todo color y por supuesto corear sus éxitos a todo pulmón, pero no estaba a su alcance poder ir a verlo en concierto por temas económicos y por otras situaciones, pero Arlyn logró cumplirle ese sueño como muestra de agradecimiento.

“Cuando estaba más pequeña, alguna vez en mi vida me dije: ‘yo necesito devolverle todo lo que ellos (sus papás) me han dado’. Creo que el hecho de poder devolver un poquito es tan bonito y el darle algo así de significativo a mi mamá, me llena mucho”, mencionó Jiménez.

Doña Ginia y Arlyn ya se están preparando para poder cantar junto al cantante éxitos como “Torero”, “Bailando Bachata”, “Dejaría todo”, “Un siglo sin ti”, “Atado a tu amor”, “Si nos quedara poco tiempo”, entre otros.

Chayanne hará vibrar el estadio Nacional este próximo sábado 5 de abril, cuando suba al escenario a las 8 p.m. para ofrecer una noche llena de energía, romanticismo y mucho sabor.

Según nos confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería, Chayanne llegó al país este jueves 3 de abril.