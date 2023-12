¡Corra! Todavía quedan entradas para el concierto “Back to the 90′s”

Big Boy tuvo un gran pegue en los años 90 cuando la música urbana latina apenas estaba dando sus primeros pasos. (Archivo) (Cortesía)

“Back to the 90′s” no solo promete una alineación excepcional de artistas que marcaron la década de los 90 y rebobinarán los mejores éxitos de la época, también una experiencia irrepetible para para todos los amantes de la música de esa época.

Para la suerte de quienes quieren llenarse de recuerdos y canciones que perduran en el tiempo, aún quedan entradas disponibles a la venta para este concierto que se realizará el próximo 9 de diciembre en Parque Viva.

Quedan pocas entradas, pero los noventeros aún están a tiempo de adquirirlas a través de Eticket, con un valor que va desde los 22.500 hasta los 44.500 colones, con una opción especial para los tarjetahabientes del BAC de adquirirlas con tasa 0.

El grupo panameño Los Rabanes calentarán la tarima de Parque Viva. (Archivo)

El espectáculo comenzará a las 11 a.m., y las puertas se abrirán a partir de las 10 a.m. para permitir un ingreso ordenado y cómodo de los asistentes. El evento contará con una alineación de artistas espectacular.

A continuación, se detalla el horario de presentación de cada uno:

2:00 p.m. - Jimmy Bad Boy

2:45 p.m. – Latin Fresh

3:30 p.m. – Tapón

4:30 p.m. – Joysi Love Jossy

5:30 p.m. – Big Boy

6:00 p.m. - Comando

7:00 p.m. – Huey Dunbar

8:00 p.m. - Magic Juan

9:00 p.m. – Los Rabanes

10:00 p.m. - After Party

Los asistentes contarán con parqueo seguro y un espacio de alimentación con variedad de Foodtrucks y muchísimas actividades para que disfruten del concierto.