Exparticipante de Nace una estrella hizo estallar a los fans de Mora con una confesión

Exparticipante de Nace una estrella enfureció a los fans de Mora con una confesión. (Cortesía Teletica/Instagram/Cortesía Teletica/Instagram)

Luis Delgado, cantante, influencer y exparticipante de la quinta temporada de Nace una estrella, generó polémica entre los fans de Mora tras una confesión hecha después de asistir al concierto.

Luis Delgado participó en la quinta temporada de Nace una estrella.

Mora se presentó el pasado domingo en Parque Viva, ofreciendo un espectáculo que emocionó a sus seguidores; sin embargo, Luis D, como es conocido artísticamente, admitió que solo se sabía pocas canciones del artista.

Mora ofreció un gran show el pasado domingo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el joven comentó: “Yo juraba que me sabía más canciones de Mora”, y en la descripción agregó: “Solo me sabía como cuatro, qué loco”.

Esto enfureció a los fans, quienes no dudaron en opinar en el clip.

“Esta es la gente que le quita el puesto a los fans”, “Y yo sin entrada”, “¿Ese me quitó la entrada?“, ”Esa gente solo quita espacio a los verdaderos fans", “Esta es la gente por la cual no puedo ir y se hacen llamar fans”, “¿Entonces a qué fuiste si no te sabes esa?“, ”No veo el humor", fueron algunos.