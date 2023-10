Fans de Carín León hicieron algunas locuras y “sacrificios”

Carín León entregó alma, vida y corazón en su primer concierto en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion)

Desde que se supo que Carín León cantaría por primera vez en Costa Rica, sus seguidores en el país comenzaron a pensar una que otra locura que harían en el concierto del artista.

El mexicano se presentó este sábado en el Anfiteatro Coca-Cola, del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela y todo lo que habían ideado sus fans salió a flote en el esperado día.

Viajar desde la zona sur o del Caribe e invertir bastante platica en ropa, fueron parte de los “sacrificios” que hicieron muchos de los miles de asistentes que disfrutaron del show del intérprete de música regional mexicana.

Carín León se presentó este sábado por primera vez en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion)

María Belén González estuvo entre los seguidores que dieron algo más allá que viajar desde Guápiles para ver a su cantante predilecto.

Ella llegó al concierto con sus tíos y una prima, pero su ilusión por ver a León era tal que invirtió 50 mil colones en la ropa que usó y que no solo la identificó con la temática del concierto, sino que también la hizo lucir muy sexi.

María Belén González gastó unos 50 mil colones en la ropa que usó para disfrutar del concierto de Carín León. (Jorge Navarro para La Nación)

“Invertí bastante en el outfit, como unos 50 mil colones, pero no me dolió (el gasto de plata) porque era para ver a Carín que es mi cantante favorito. Quería que mi outfit brillara”, dijo la muchacha.

La joven compró la ropa del concierto en una tienda en Guápiles: una brillante enagua rosada y un croptop negro con muchas piedritas que destellaban bastante.

La forma en que llegó vestida María Belén marcó la pauta durante la noche, pues la mayoría de los asistentes eligieron las botas, los brillos y los sombreros como sus compañeros del fiestón que se pegaron.

Primer concierto de Carín León en Costa Rica

Esa idea la siguió Lady Redondo y su pareja. Manuel Venegas, quienes también llegaron desde Guápiles para ver a un artista que siguen desde hace mucho tiempo y con quien se identifican bastante.

Eso sí, Redondo optó por un poco más de sensualidad en la ropa que escogió para el concierto, basada en ideas que encontró en Pinterest.

Lady Redondo y Manuel Venegas regaron veneno en el concierto del mexicano. (Jorge Navarro para La Nación)

Lady gastó alrededor de 120 mil colones en su blusa, la enagua y las botas. “Me encanta la parte de los cueros y el brillo que están mucho en tendencia y, además, se ajustaba a las ideas de outfit que vi. Me gusta que sea sexi, eso siempre procuro y además que esté acorde a la actividad”, mencionó.

Sobre el porqué de los brillitos en sus prendas, dijo que es por la “nota de la música de León”.

Manuel, su pareja, estaba bastante feliz por como lucía su novia, e incluso contó que él le ayudó a escoger la ropa.

Karol Hidalgo también tenía planes de estrenar; sin embargo, no pudo cumplir con la idea que tenía porque el vestido de barbitas que se pidió por Internet no le llegó a tiempo.

La vecina de la zona sur sacó del clóset un vestido blanco que estaba nuevo y se compró unas botas bien altas y un sombrero bien fino y así se vino, sola, a disfrutar del concierto.

Karla Hidalgo es de la Zona Sur y tuvo que elegir ropa de última hora porque el vestido que pidió por Internet no le llegó a tiempo. (Jorge Navarro para La Nación)

“Me encantan las botas y soy fan de los sombreros y me compré esto, gasté como 60 mil colones, el vestido lo compré por Internet, pero no me llegó a tiempo y ya no me interesa que llegue”, contó la joven, quien estaba dispuesta a hacer bastantes amigos en el show.

Hidalgo vistió completamente de blanco porque quería llamar la atención del artista, del que estaba bastante cerca porque compró una de las entradas más caras.

Pero la locura de los fans de León no fue solo antes del concierto, este sábado en el show, las miles de almas cantaron sin parar los éxitos del artista y se emocionaron mucho más de la cuenta con las bebidas que eligieron para “hidratarse” con las piezas, muchas de despecho o cortavenas.