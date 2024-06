¡Feid en Costa Rica! Aquí toda la información de las entradas del concierto

El concierto de Feid tenía a sus fans con muchas ansias y expectativa. (Jose Cordero)

Feid tenía a sus fans en Costa Rica con muchas ansias desde que anunció su concierto en nuestro país, en abril, y sus seguidores no han parado de preguntar cuándo saldrán a la venta las entradas y los precios; incluso se difundió información que no era real, pero ya todo eso acabó porque este martes Jogo brindó todos estos detalles.

La preventa para Fans Feid iniciará a partir de mañana miércoles 26 de junio, mientras que el jueves 27 de junio a partir de las 10 a.m., podrán adquirirlas los clientes AMEX, el 28, 29 y 30 de junio podrán hacerlo los clientes Bac a partir de las 10 a.m., y el 1º de julio al ser las 10 a.m., será la oportunidad para todo público.

El evento será el próximo 15 de septiembre en el Estadio Nacional a las 7 p.m., y los precios van desde los 30.000 colones en Gradería Sur hasta los 115.000 colones para la localidad Jogo Vip Gramilla. Las entradas las puede adquirir por medio de eticket.cr