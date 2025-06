¡Guns N’ Roses tocará en suelo tico! Prepárese para un conciertazo

Guns N’ Roses tocará en suelo tico y promete un gran concierto. (Guns N’ Roses/Instagram)

La legendaria banda Guns N’ Roses regresará a Costa Rica con un conciertazo que promete hacer historia.

El show se llevará a cabo el próximo 1 de octubre en el Estadio Nacional, lo cual fue anunciado por la misma agrupación en sus redes sociales.

Los fanáticos no pudieron contener sus emociones al darse cuenta de que al fin llegará el momento que muchos estaban esperando, y es que no es para menos, pues pocas bandas han dejado una huella tan profunda en la historia del rock como Guns N’ Roses.

Los seguidores en el país ya empiezan a prepararse para una noche inolvidable donde podrán disfrutar en vivo y desgalillarse con clásicos como Sweet Child O’ Mine, November Rain y Welcome to the Jungle.

La gira internacional “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” incluirá varios países en Latinoamérica, comenzando en Costa Rica y continuando por El Salvador, Colombia, Chile, México y Perú.

Axl Rose es el dueño del grupo y está desde que se formó. (Guns N’ Roses/Instagram)

La banda ya ha recorrido con éxito varias ciudades de Europa y Estados Unidos, y ahora llega el turno del público latino de vibrar con su potente show.

Esta será la segunda visita de Guns N’ Roses a suelo costarricense, luego de su inolvidable presentación en una noche lluviosa del 2016, donde más de 29.000 personas llenaron el Estadio Nacional para corear sus grandes éxitos.

La productora Stockwell Entretenimiento confirmó que las entradas estarán disponibles próximamente en el sitio oficial kuikpei.com.

Se recomienda a los fans estar muy atentos en los próximos días, ya que en cualquier momento se anunciará la fecha de preventa.

Guns N’ Roses nació en California en 1985 y desde entonces no ha parado de hacer historia. La banda se convirtió en una de las más exitosas del mundo, marcando a varias generaciones con su estilo y su ritmo.

La banda ha marcado a generaciones. (Guns N’ Roses/Instagram)

Han vendido más de 150 millones de discos en todo el planeta y tienen numerosos premiso en el mundo musical. Arrancaron con Axl Rose en la voz, Tracii Guns en la guitarra principal, Izzy Stradlin en la rítmica, Ole Beich en el bajo y Rob Gardner en la batería.

El nombre salió de mezclar los grupos anteriores de algunos de los miembros, pero en ese primer año, Ole, Tracii y Rob se fueron y ahí entraron Slash y Steven Adler. Fue entonces cuando se armó el combo legendario: Axl, Slash, Izzy, Duff y Adler, los que pusieron a Guns N’ Roses en la cima del rock mundial.

Así que si usted es amante de la buena música, esta es una oportunidad que no se puede perder. Todo apunta a que el 1 de octubre se vivirá un momento histórico, cargado de nostalgia y energía.