Cantante Gustavo Lara, confesó que tiene gratos recuerdos de Costa Rica y anunció sorpresa

Gustavo Lara recuerda con entusiasmo Costa Rica y tiene sorpresa para los ticos. (Cortesía)

Gustavo Lara, el cantautor mexicano e ícono de los 90 con éxitos como “Por Volverte a Amar”, quien fue muy popular en nuestro país, brindó una entrevista a La Teja, donde además de revivir esos recuerdos, aprovechó para dar una gran noticia a su público.

El amante del romanticismo, que durante años ha deleitado a muchos con su talento, anunció que regresará a nuestro país para encender el escenario una vez más en un gran concierto, donde demostrará por qué a la fecha su música sigue sonando.

Gustavo comenzó su carrera musical a los 16 años, interpretando en diversos grupos y géneros. Su talento fue tan destacado que, a los 19 años, se convirtió en corista y percusionista de Pedro Fernández. En 1996, lanzó su primera producción, “Gustavo Lara”, bajo el sello BMG Ariola, que incluyó algunas de sus canciones más populares de su gran repertorio.

El artista vendrá a Costa Rica y queremos que sus fans no se lo pierdan. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

“En los 90 viajé muchísimo a Costa Rica, me presenté en varias ocasiones, conocí el país, me encantó la gente, probé su comida, viajé a sus playas y montañas. Me gusta lo diverso que es su país, por ejemplo llegas a una parte donde, de repente estás en la montaña hasta arriba, donde casi tocas las nubes y luego bajas un kilómetro caminando y llegas a la playa”, indicó Gustavo.

Le consultamos sobre los platillos que le gustaría probar una vez vuelva a Tiquicia, y mencionó su gusto por nuestra comida, especialmente los churros, las preparaciones con masa de maíz y las recetas con carne. Además, recordó que somos un país sin ejército y con poco analfabetismo.

El artista, quien logró conquistar a Latinoamérica con sus éxitos como “Princesa”, “Aliento con aliento”, “A la sombra de los ángeles” y otros más, lanzó su más reciente sencillo, ‘Mujer’, una canción dedicada a las mujeres y que está repleta de versos con mucho sentimiento, por lo que no dudamos que su show será único.

Gustavo Lara vendrá a enamorar a las ticas con su música. (Cortesía)

El compositor anhela interpretar “Mujer” en vivo, junto a sus otros temas musicales, para compartir ese momento especial con sus seguidores, quienes lo recuerdan con cariño.

“Mi intención a la hora de hacer una canción nueva es levantar la mano de la música romántica. Creo que tenemos muchos años bajo una influencia de temas más rítmicos y movidos. Existen momentos para enamorarse y para divertirse y la música es igual; al no escuchar tantas grabaciones románticas en las radios quise meterme nuevamente en este camino que conozco muy bien, que es el romance”, agregó el mexicano.

Así que los enamorados de la música dirigida al amor y que deseen retrocederse en el tiempo, esta es una gran oportunidad. Además, se espera que el cantante venga en una fecha muy especial para que las parejas puedan disfrutar de una velada inolvidable con buena música.

“Estamos pensando en hacer algo con Gustavo para febrero del próximo año, por ser el mes de los enamorados y yo sé que va a haber muchísimas mujeres porque las chicas lo aman. Yo sé que a la gente le va a gustar porque tiene muy buena música, muy buenos temas y nunca se ha salido de las baladas”, explicó Juan Pablo López, consultor de marketing del artista.

Gustavo está muy feliz de presentarse en Costa Rica y espera viajar a otros países de Centroamérica para revivir esos momentos que han marcado generaciones y seguir enamorando a quienes escuchan sus melodías.

Estaremos detrás de todos los detalles para darle a conocer a sus fans la información del concierto como fecha, lugar y precio de las entradas para que se vayan preparando para el gran espectáculo.