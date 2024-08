Jeff On les dará un regalazo con sabor latino a las mamás en su mes

Jeff On dará un regalazo con sabor latino a las mamás en su mes. (MAYELA LOPEZ)

Jefferson Donato, mejor conocido como Jeff On, se ha ganado el corazón de su público gracias a su increíble voz y a su admirable forma de bailar. En esta ocasión, será el encargado de ponerle ritmo a un día especial dedicado a las mamás con su talento musical.

Se trata de un concierto que estará repleto de música latina para que los espectadores puedan disfrutar al máximo con un show inolvidable y de gran calidad.

El artista venezolano ha manifestado muchas veces lo agradecido que está con su público y considera que la mejor forma de retribuirles es esforzándose al máximo en cada una de sus presentaciones y esta vez no será la excepción, ya que se dedicará a cantarles a las mamás en este mes tan especial.

Si no sabe qué regalarle a su mamá, esta es una buena alternativa. (Lilly Arce)

“Estoy muy agradecido con la gente que me apoya, por las redes sociales siempre ha sido muchísimo el respaldo de lo que hago y evidentemente esto ha sido gracias a la ventana que me ofreció el programa de Nace Una Estrella, mi vida cambió a partir de ahí, fue un antes y un después y ahora vivo de la música”, contó a La Teja Jeff On.

El espectáculo musical tendrá lugar el próximo miércoles 14 de agosto a las 8 p.m., en el Teatro Expressivo, en Momentum Pinares, Curridabat y será un increíble viaje a través de los diversos estilos musicales de América.

Los invitados podrán experimentar la riqueza musical que caracteriza a cada región, desde los ritmos cálidos del sur como el tango argentino y la samba brasileña, hasta los ritmos de Centroamérica y el Caribe como lo son el cubano y la salsa, hasta las melodías del norte de América.

Jeff On tiene con gran expectativa a sus seguidores y promete un gran show. (Cortesía)

“Yo creo que es una ocasión muy linda para celebrar a las madres. La gente a veces me dice que el rock me queda mejor o Michael Jackson o la salsa, pero ¿por qué decidir por uno si podemos hacer una mezcla de todo? Y así ofrecer esa diversidad con la que la gente me identifica.

“Entonces agarré el mapa y empecé a ver desde el sur, ¿qué hay en Argentina? El tango, subamos, ¿qué hay en Brasil? La samba, el bossa nova, ¿Perú? Nos regaló la caja peruana que en España se usa para el flamenco. Colombia, el vallenato, Venezuela, de donde yo soy, nos ha regalado grandes artistas, la música llanera, Costa Rica son su marimba, Soy Tico”, señaló Jeff.

El venezolano se preparó muy bien para que los presentes puedan disfrutar de los diferentes ritmos y culturas, casi que se sentirán como si estuvieran haciendo un viaje por estos países gracias a la calidad de show que promete ser inolvidable y que estará lleno de muchos sentimientos y emociones.

Jeff On

“Hay expectativa, estoy muy contento porque es un reto para mí y es bonito disfrutar la música y más en una ocasión tan especial para las madres ticas y latinoamericanas. Hay un trabajo muy estructurado, entonces la preparación ha sido bastante, hubo que prever muchas cosas y le estamos poniendo corazón para que quede bien lindo”, mencionó el artista.

Una de las sorpresas del evento es la participación de Lucas Guerrero, el simpático y talentoso niño que también brilló en Nace Una Estrella. El pequeño se unirá al espectáculo para deleitar a las mamás con su voz afinada y vibrante, que cautiva a quienes la escuchan.

Si usted quiere ser parte este evento, le contamos que las entradas tienen un valor de 12.000 colones más cargos por servicio e impuestos y usted las puede adquirir por medio de boleteria.espressivo.cr.