Jon Secada dará concierto gratuito en nuestro país para recibir la Navidad. (Instagram)

Jon Secada ofrecerá un concierto gratuito en nuestro país para dar la bienvenida a la Navidad, y le traemos todos los detalles para que usted no pierda la oportunidad de ser parte de esta mágica celebración.

Los asistentes podrán disfrutarán al máximo de éxitos como “Ángel”, “Otro día más sin verte”, “If You Go”, “Do you Believe in Us”, entre muchos otros.

El concierto será para darle la bienvenida a la Navidad. (Shirley Ugalde)

Además, Secada compartirá escenario con la Costa Rica Jazz Orchestra, dirigida por el talentoso músico costarricense, Carlomagno Araya. Esta orquesta ha representado al país en numerosos festivales internacionales y ha sido aclamada por su excepcional talento y contribución a la música jazz.

El evento es organizado por Davivienda como parte del marco de celebraciones del Festival Internacional de las Artes (FIA) y cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

El show se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre en la Plaza de la Democracia, en el puro centro de San José, a partir de las 2 p.m., para que aproveche.