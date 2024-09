Legendario cantante de reggae vendrá al país para un concierto imperdible

Reggae llega a Costa Rica con un artista legendario en un concierto imperdible. (Luis Navarro)

El legendario artista, Richie Spice, llegará a Costa Rica para cautivar a su público en un concierto lleno de lo mejor del reggae, en un ambiente vibrante de buena música, energía y mensajes de amor y conciencia social.

Richie Spice traerá su sabor jamaiquino para contagiar al público. (Instagram)

El evento tendrá lugar el próximo 16 de noviembre a las 9 p.m., en el Centro de Eventos Uruca, como parte de las “Sunset Fest Sessions”. Este formato de conciertos presenta a artistas internacionales con un setlist diseñado especialmente para sus fans en Costa Rica, creando una conexión única y especial que resulta en una experiencia inolvidable.

Richell Bonner, conocido como Richie Spice, nació el 8 de setiembre de 1971 en St. Andrew, Jamaica, y proviene de una familia musical. Es hermano de los artistas Pliers, Spanner Banner y Snatcha Lion.

Las entradas se están yendo como pan caliente, así que corra por la suya. (Instagram)

A lo largo de su carrera, Richie Spice ha lanzado varios álbumes aclamados, como “Spice in Your Life” y “Book of Job”. Además, ha participado en importantes festivales de reggae, como Reggae Sunsplash y Rebel Salute, entre otros.

LEA MÁS: Portera Sharon Corrales sumó su belleza a un destino en Alajuela y desde allí celebró la Independencia

Si usted desea asistir, las entradas ya están a la venta y las puede obtener por medio de ticketsite.net. Los precios van desde los 26.325 colones hasta los 56.700 colones. El evento es exclusivo para mayores de edad.