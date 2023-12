Los Tenores le cantarán a la Navidad en el concierto ‘Big Band Christmas’

En dos conciertos, que tendrán como escenario el Teatro Popular Melico Salazar, el trío Los Tenores celebrará la Navidad con villancicos y mucho baile.

Big Band Christmas es el título de este espectáculo, en el que Los Tenores interpretarán temas que han grabado como Amigos del mundo, Carol of the Bells, Nuevas de gozo y paz; así como icónicas piezas del repertorio internacional como Santa Claus is Coming to Town, Fly Me to the Moon, New York, New York, Feeling Good o Come Fly with Me, entre otros.

A los cantantes los acompañará la orguesta EU Jazz Band, así como bailarines del programa Dancing with the Stars.

Los Tenores son Joaquín Yglesias, Rodolfo Gonzalez y Arnoldo Castillo. Como es su costumbre para estas épocas, prepararon un espectáculo navideño para llevarlo al Melico Salazar. (Cortesía)

Los recitales serán el 21 y 22 de diciembre a las 8 p. m.

Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr; los precios y localidades son: ¢22.700 (cuarto piso), ¢28.400 (tercer piso), ¢34.100 (segundo piso) y ¢38.600 (primer piso).