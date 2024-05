¡Louis Tomlinson en Costa Rica! Prepárese y reserve su lugar en el bus

Louis Tomlinson fue integrante de la popular banda juvenil One Direction. (Lilly Arce Robles.)

Louis Tomlinson, el reconocido cantante, compositor y exintegrante de One Direction, estará en Costa Rica como parte de su gira “Faith in the Future World Tour”. Si usted ya está más que listo, pero aún no sabe cómo llegar, le traemos una opción de transporte.

La cita es el próximo jueves 30 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva a las 7 p.m., donde deleitará a sus fans con éxitos como “Walls”, “All This Time”, “Chicago” y muchos otros más.

La Kombi Cr quiere que usted llegue al evento desde la comodidad de un bus privado, así que si usted es vecino de Cartago, Plaza del Sol, San José, paseo Colón, Moravia, Heredia, Alajuela, Grecia, Palmares o San Ramón, esta opción le queda muy bien.

Los precios para viajar en este bus van desde los 11 dólares hasta los 14.50 dólares. (Desde los 5.400 hasta los 7 mil colones aproximadamente). Para apartar su espacio y ver los detalles de la hora en la que será recogido, puede hacerlo desde starticket.cr

Y si aún no ha adquirido su entrada, le contamos que aún quedan disponibles y las puede adquirir por medio de eticket.cr. Los precios van desde los 47.300 hasta los 71.000 colones.