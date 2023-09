Magic Juan, Big Boy y Latin Fresh los pondrá a “menear la pera” en festival musical

El puertorriqueño Big Boy será parte del espectáculo “Back to the 90′s”, que será el 9 de noviembre. John Durán. (JOHN DURAN)

Se viene un espectáculo que los hará viajar a través del tiempo.

Este martes se anunció la segunda edición de “Back to the 90′s”, un espectáculo musical que promete revivir los mejores momentos de la década de los 9 y se llevará a cabo 9 de diciembre en Parque Viva, a partir de las 11 a.m.

“Back to the 90′s nació este año con la intención de satisfacer la nostalgia que ha trascendido generaciones y la demanda del público de los 90′s, que busca una experiencia musical auténtica y cómoda. Con un aforo mediano y un sonido excepcional, este evento promete ser una experiencia inolvidable” asegura Juan Carlos Campos, director ejecutivo de ONE Productions.

En esta segunda edición del festival se presentarán

- Huey Dunbar, excantante de DLG

- Magic Juan, excantante Proyecto Uno

- Los Rabanes

- Jossy, ex La Factoría

- Latin Fresh

- Big Boy

- Jimmy Bad Boy

- Comando Tiburón

- Tapón

Tapón formará parte del espectáculo. Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

Las entradas estarán disponibles a través de www.eticket.cr, con precios que van desde los ₡22.500 y hasta los 44.500 colones.

Además, habrá una fecha de preventa exclusiva, del 14 al 16 de setiembre, se abrirá la oportunidad de adquirir entradas anticipadas con tarjetas American Express y del 17 al 19 de setiembre, la venta exclusiva será para tarjetas del BAC. La venta general para el público comenzará el 20 de setiembre.

“Back to the 90′s” tiene como objetivo transportar a la audiencia a una época dorada de la música, despertando recuerdos y emociones. Y como si fuera poco durante el evento se tiene preparado premiar a los mejor vestidos con temática de los años 90.