Marc Anthony explotó en pleno concierto tras falta de respeto de un fan

Marc Anthony (TikTok/Captura)

Marc Anthony explotó y le habló fuertemente al público después de que uno de sus fans le lanzara una botella durante su presentación en el escenario.

El incidente ocurrió este fin de semana en Barranquilla, Colombia, cuando, en un momento inesperado, uno de los presentes le arrojó una botella y al cantante no le causó nada de gracia.

LEA MÁS: Locura por Vybz Kartel llevó a sus fans a hacer algo impresionante

“Esta canción en particular, nació aquí en Colombia, la primera vez que la canté fue aquí y me trae muchos recuerdos. Les voy a decir algo: el que me tiró la botella, que tenga los c@~€! de decirme quién era, c@~€!”, a lo que la gente empezó a gritar “fuera”, apoyando a Marc.

“Oíste, no no no, aquí siempre he respetado, amo a Colombia aunque, si me tiran algo, para el carajo”, y el público continuó aplaudiendo y diciendo “fuera”, demostrando su respaldo al cantante.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la identidad de la persona que lanzó el objeto, ni se ha confirmado si fue detenida por el intento de agresión.