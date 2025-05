Maury, el tico que fue tachado de loco por querer ser cantante, hoy vive su sueño a puro corrido

Le decían que “se iba a morir de hambre” por seguir sueño, pero lo está cumpliendo. (Maury CR)

Mauricio Sequeira, más conocido como Maury, el cantante nacional que ha conquistado al público con su talento, contó a La Teja cómo fueron sus inicios y cómo poco a poco ha logrado cumplir su sueño.

Mauricio descubrió su pasión por la música desde los cinco o seis años, gracias a su papá, quien fue el primero en inculcársela. En el colegio, aprendió a tocar guitarra y comenzó a presentarse en serenatas y eventos, dando así sus primeros pasos en el mundo artístico.

En el 2019 empezó a hacer su carrera más profesional, se tiró al agua con sus primeras canciones y se fue dando a conocer en redes sociales. Pero no todo ha sido fácil para el tico, pues hubo personas que no creían que podría llegar muy alto y vivir de la música.

“A mí me pasó muchas veces, hasta con mi propia familia, me decían que no, que me iba a morir de hambre, la típica frase que le dicen a todos los músicos que están empezando, pero poco a poco se logran los sueños”, mencionó.

Maury deleita a muchos con su talento. (Maury CR)

Es por esa razón que él motiva a las personas para que no dejen que nadie trunque sus sueños, ya sea que quieran ser estrellas, tocar un instrumento o alguna otra cosa.

“Soy una persona muy alegre y con una visión muy clara de lo que quiero: ser un gran artista. Hemos venido trabajando muy fuerte en el estudio donde estoy, el estudio Tesla, con Andrés, que es mi manager, desde hace seis años más o menos”.

“Gracias a Dios se han empezado a abrir las puertas, poquito a poco, picando piedras, como decimos, pero ahí vamos”, agregó.

Como todo artista, Maury tiene sus historias, y aunque por ahora no le ha tocado una experiencia incómoda o algo que lo haga estar en apuros, sí tiene cosas qué contar, por ejemplo no saberse una canción que le piden.

“Siempre digo: ‘vean chiquillos, vamos a estar complaciendo’. Me ha pasado que me dicen alguna canción que yo en la vida he escuchado. Una vez me pasó con tres canciones seguidas y hago yo, diay sí, quedé mal”, nos contó entre risas el cantante.

No se pudo

Maury iba a ser telonero en el concierto de Fuerza Regida, pero lamentablemente el evento fue cancelado. Aún así, el ser tomado en cuenta le generó gran emoción de Sequeira, pues además de identificarse con la música, es una de sus agrupaciones favoritas.

Esto nos dijo el cantante antes de enterarse de la suspensión del concierto:

“Es mi primera vez abriendo un concierto así tan grande y estoy muy agradecido, contento y ansioso. Tocamos puertas y gracias a Dios se nos abrieron, nos dieron la oportunidad y cuando nos avisaron nos pusimos muy contentos y emocionados”.

“Me gusta mucho lo que es ese tipo de música, los corridos y la música regional mexicana, me encantan. Mi canción favorita es ‘Qué onda’”.

Maury hizo un lanzamiento con Toledo. (Maury CR/Instagram)

En cuanto a sus proyectos personales, se encuentra trabajando en los corridos y sacó un tema con Toledo llamado “Ya me verán". Su último lanzamiento se llama “Lo que falta” y será estrenado en el concierto, el próximo 17 de mayo en Parque Viva.

Maury ha lanzado alrededor de siete canciones, las cuales están disponibles en sus redes, además, lo puede encontrar también en Spotify.

El tico está en búsqueda de alguna persona que quiera sumarse y colaborar en la parte de trap, ya que están con dos temas con ritmos variados, por si alguien estuviera interesado puede comunicarse con él a través de sus redes.

El concierto de Fuerza Regida fue cancelado. (Archivo/Archivo)

Mauricio tiene muy claro lo que desea seguir haciendo y entre sus planes está el seguir subiendo y cumpliendo lo que se ha propuesto desde que decidió entrar en este mundo.

“Me gustaría que la gente me conozca un poquito más, que se me abran bastantes puertas, para poder seguir con el sueño que tengo y ojalá que después de este concierto vengan muchísimas cosas más para mi carrera”, añadió.

La banda estadounidense vendría por primera vez a suelo tico con una fusión de música regional mexicana y otros géneros, pero este viernes, la productora Más show, dio la noticia de la cancelación del evento por medio de sus redes sociales.

Esto se dio debido a temas logísticos ajenos a la producción local y a la banda, según comunicó.