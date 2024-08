Paul McCartney cumplió su promesa y regresa al país para ofrecer un gran concierto.

Paul McCartney regresa a Costa Rica, cumpliendo la promesa hecha a los ticos en su concierto del 2014.

Sus fans están emocionadísimos, así que si usted no quiere perderse el evento, preste atención a la información a continuación, donde encontrará todos los detalles sobre las entradas.

La cita con el exintegrante de The Beatles es el próximo martes 5 de noviembre, a las 7 p.m., en el estadio Nacional como parte de su gira Got Back, que comenzó en Estados Unidos en el 2022.

Sin duda alguna, uno de los cantautores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos y el ícono detrás del catálogo más querido de la música.

Éxitos musicales como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be” y muchos más, serán parte de la experiencia de disfrutar en vivo de este gran artista.

Es todo lo que cualquier amante de la música podría desear de un espectáculo de rock y se resume en horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de la música.

Paul McCartney se presentó en 2014 en Costa Rica y el show fue un éxito.

El regreso del artista a Costa Rica representa su segunda presentación en el estadio Nacional. Este es el escenario ideal para reencontrarse con su público de toda Centroamérica, en un espectáculo para todo público, y en donde los menores de edad deben ir acompañados por un adulto.

El Got Back Tour también cuenta con la participación de Hot City Horns: Mike Davis (trompeta), Kemji Fenton (saxos) y Paul Burton (trombón). Hot City Horns se unió por primera vez a Paul en el año 2018 para actuar en la Grand Central Station, esto antes de embarcarse en el Freshen Up World Tour ese mismo año.

La preventa de entradas para este gran espectáculo inicia los días 19 y 20 de agosto para clientes AMEX, luego el 21, 22 y 23 de agosto para clientes BAC y el día 24 empieza la venta general.

Los precios de las entradas van desde los 37.500 colones hasta los 175.500 colones y ya incluyen los impuestos y cargos por servicios. Usted las puede adquirir por medio de www.eticket.cr.