Priscilla Díaz nos habló de sus proyectos y del momento más acongojante de su carrera

Priscilla Díaz nos habló de sus proyectos y de una congoja que jamás olvidará. (Cortesía)

Priscilla Díaz, la cantante nacional que obtuvo el tercer lugar en la quinta temporada de Nace Una Estrella en el 2021, será telonera de Smashing Pumpkins y antes del gran concierto nos compartió varias curiosidades sobre su vida y su carrera como artista.

LEA MÁS: Smashing Pumpkins deleitará a sus fans del país con un concierto de rock inigualable

Priscilla Díaz obtuvo el tercer lugar en la quinta temporada de Nace Una Estrella. (Cortesía)

Conversamos con Priscilla vía Zoom para conocer un poco más sobre ella y nos habló de sus lugares favoritos, sus proyectos, su preparación antes de cada concierto y hasta una congoja que la puso en aprietos.

“Si es de paseo, mi lugar favorito es San Carlos. Me gusta más que la playa, ya que no soy muy fan de la playa, entonces para mí San Carlos es de mis lugares favoritos, pero por lo general las veces que vengo (a Costa Rica) es por trabajo, paso mucho en San José y me encanta barrio Escalante”, nos contó la artista.

Priscilla Díaz aprovecha darse escapaditas cuando viene el país. (Cortesía)

LEA MÁS: Smashing Pumpkins ya tiene teloneros para su concierto inolvidable de rock

La cantante está casada con el estadounidense Michael Pilatos y viven en Estados Unidos, así que Priscilla visita Costa Rica cuando tiene proyectos, como el concierto de la banda de rock. Durante sus paseos en el país, aprovecha para explorar la zona de La Fortuna, donde disfruta del volcán Arenal y de diversas actividades, como las aguas termales.

Priscilla Díaz ha trabajado fuertemente para cumplir su sueño. (Cortesía)

Otra de las actividades que disfruta la joven es salir a caminar con sus amigos y tomar café en las diversas cafeterías de barrio Escalante, además de disfrutar de la compañía de sus padres.

LEA MÁS: Elena Correa contó últimos detalles de su concierto y así se sacudió de las críticas

Al consultarle qué es lo que más extraña de la comida costarricense nos dijo que los casados.

“Es algo que trato de replicar allá y no me sale igual. Siempre que vengo tengo antojo de un casado, y de la mayoría de las cafeterías de Costa Rica que son deliciosas, ¡ay el café!”, mencionó Pri.

Priscilla Díaz ha sido telonera de varios eventos importantes en el país. (Cortesía)

La tica ha trabajado con productoras nacionales e internacionales como telonera de grandes artistas como Pablo Alborán y Sebastián Yatra, y a pesar de guardar hermosos recuerdos también le pasó algo no tan bonito, pero que jamás olvidará.

LEA MÁS: Christian Nodal y Marc Anthony lo quieren temprano en su concierto y un bus lo lleva directo

“Me ha pasado que tal vez se me olvida la letra, pero hace poco había estaba en un show y la canción empezó a sonar y yo estaba en el baño y era mi turno, salí corriendo y empecé a cantar la canción a la mitad. Creo que no es chistoso, porque soy muy profesional, pero sí me generó mucha congoja”, señaló Díaz.

Priscilla Díaz es toda una artista y se ha ganado el corazón de su público. (Cortesía)

Priscilla confesó que, aunque ese momento la puso a correr, reconoce que es parte del aprendizaje y de las experiencias que la han llevado hasta donde está ahora, junto con los retos que ha enfrentado en su carrera.

Priscilla lanzará su primer disco con ocho canciones. (Cortesía)

“La vez que abrí para Sebastián Yatra tuve que bailar y aprenderme coreografías, no iba con banda, iba con pista, sentí que era yo ahí sola en el spotlight, pero lo más difícil que he hecho en mi vida ha sido Nace Una Estrella porque tenía que aprenderme canciones que no me sabía o que no me gustaban o retos vocalmente hablando que tal vez yo decía: ‘este no es mi rango vocal, pero tengo que hacerlo’”, reveló.

La cantante señaló que conoce a la banda norteamericana desde que era adolescente, por lo que la noticia de que iba a ser una de las teloneras le generó mucha emoción y le ha estado poniendo bonito a los ensayos.

Priscilla Díaz se ha estado preparando para ofrecer un gran show en el concierto de Smashing Pumpkins. (Cortesía)

“Es la primera vez que abro un concierto con banda en vivo, con músicos, y eso va a sonar increíble”, recalcó Pri.

Uno de los secretos de la artista es que, antes de cada presentación, intenta estar tranquila. Se dedica a hacer ejercicio, pone música, baila y trata de no pensar en lo que va a hacer, para estar relajada. Gracias a sus ensayos y dedicación, se siente tranquila y solo piensa en disfrutar el momento.

Priscilla tiene gran talento para desenvolverse en el escenario. (Cortesía)

En cuanto a su carrera musical, Díaz está muy emocionada por su más reciente lanzamiento, “Barco de ilusiones”, una canción que habla de un amor imposible que se lleva siempre en el corazón, con ritmo emotivo que genera nostalgia y ya se encuentra disponible en Apple Music y Spotify.

Además, está trabajando en su primer disco que contiene ocho canciones y que se presentará el día del concierto de Smashing Pumpkins, el próximo sábado 16 de noviembre en el anfiteatro de Parque Viva. Esto será una grata sorpresa para los asistentes.