Ricky Martin le cumplirá el sueño a un grupo de mujeres ticas

Ricky Martin ofrecerá todo un show con algo muy novedoso en suelo costarricense.

Ricky Martin ha generado mucha expectativa con cada anuncio de su concierto, y sus seguidores están más que ansiosos de que llegue la fecha de su presentación.

Este evento será de gran importancia en la historia musical del país, ya que contará con la primera orquesta Filarmónica/Sinfónica compuesta por mujeres en el país, quienes cumplirán un sueño.

Este grupo de mujeres tiene la gran tarea de acompañar al artista para que pueda interpretar sus grandes éxitos musicales y poner a bailar a los ticos.

Luissana Padilla, directora de Banda y Filarmónica, conversó con La Teja y contó cómo ha sido su trayectoria en la música y cómo fue para ella recibir esta gran noticia.

Luissana Padilla tiene gran trayectoria y eso la ha llevado a cumplir cada uno de sus sueños. (Cortesía)

“Yo inicié en la música a los cuatro años, con mis instrumentos principales que son el piano y el violín, y posteriormente estudié dirección de bandas y dirección orquestal. Eso es lo que me ha gustado mucho, la dirección, donde se puede tener varias facetas como la música popular, la música clásica y ahora que tenemos esta oportunidad”, mencionó Luissana.

Padilla es una profesional destacada del programa de formación musical de la Universidad de Costa Rica. Su formación le ha permitido destacarse en el ámbito de la dirección de bandas, un campo tradicionalmente dominado por hombres.

Ricky Martin vendrá a prender el escenario en un evento que estará inolvidable. (Cortesía One)

Luissana señaló que para ella es una gran experiencia el hecho de contar con una orquesta compuesta solo por mujeres y además participar en un evento tan importante como lo es el espectáculo del puertorriqueño. Su nombramiento como directora de la filarmónica que acompañará a Ricky Martin, subraya su talento y la confianza depositada en ella.

Conformar una orquesta sinfónica conlleva mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Foto: Ilustrativa. (Rafael Pacheco Granados)

“Es un artista que he admirado por muchos años, me ha gustado siempre su música y yo había comprado la entrada antes de que la promotora se pusiera en contacto conmigo, fue algo superemocionante, a veces lo pienso y me llena de una emoción y son muchos sentimientos encontrados”, indicó Padilla.

Luissana también destacó que ve este proyecto como una oportunidad excepcional para demostrar una vez más la capacidad de las mujeres en diversas áreas, especialmente en el mundo artístico. Padilla ha sido una figura inspiradora para muchos jóvenes músicos, demostrando que con dedicación y talento, es posible alcanzar altos niveles de éxito.

El tocar instrumentos es un arte que involucra muchas horas de práctica. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

“Este proyecto es nuevo ahorita para este concierto, pero creemos que es algo necesario por la calidad de artistas que siempre ha tenido Costa Rica, que es el primero en este formato y con un artista de este nivel. La agrupación es nueva; sin embargo, la trayectoria de todas las artistas es de muchos años”, agregó la directora.

Luissana Padilla se ha preparado muy bien para poder ver los frutos de su esfuerzo. (Cortesía)

Este concierto tiene algo muy innovador, pues el intérprete de “Tu recuerdo” “Living la vida Loca” y “Te extraño, te olvido, te amo”, cantará en un formato jamás visto en suelo nacional.

“Ricky Martín Sinfónico” nació de un sueño del artista, de poder presentar un concierto con una orquesta clásica, llevando sus canciones a un nuevo nivel, logrando ese encuentro entre ambos mundos sin perder su esencia y la banda del país se encargará que todo salga como el cantante desea.

Luissana es todo un ejemplo a seguir gracias a su talento. (Cortesía)

“Como es una orquesta sinfónica tendremos sección de cuerdas, de madera, de metales y de percusión, entonces vamos a ser bastantes chicas”, comentó Luissana, por lo que no dudamos que ofrecerán un espectáculo de mucha calidad.

El grupo será conformado por varias mujeres que expondrán su talento y serán las encargadas de dejar en alto el nombre de Costa Rica. Ricky ha llevado su show sinfónico a Argentina, Chile, Uruguay, Mónaco, España, Suiza y Albania, logrando agotar todas las entradas y ha generado las mejores críticas y en nuestro país no será la excepción.

El artista puertorriqueño llegará a nuestro país para deleitar a los ticos el próximo 31 de agosto a las 7 p.m., y el escenario será el Anfiteatro del Parque Viva.

Quedan muy pocas entradas en las localidades de Gramilla de pie por un precio de 41.800 colones y Golden Circle Lateral, con un precio de 101.400 colones, el cual ya incluye los cargos por servicio.