Teloneros de Jesse & Joy nos contaron sus secretos antes de abrirle a uno de sus artistas favoritos

Zorán está listo para cantar sus baladas en el concierto de Jesse & Joy. Cortesía.

Los cantantes nacionales Zorán y Kendall Peña están listos para deleitar a los fans de Jesse & Joy, en la previa del concierto que darán los mexicanos este sábado.

Ambos cantantes forman parte del grupo de teloneros de los hermanos Huerta, que se presentarán en Parque Viva. Además de Zorán y Kendall se presentará Jean Marco del Castillo.

Zorán conversó con Tiempo Libre y confesó que está nervioso, porque Jesse & Joy son artistas a los que admira mucho.

“Espero que la gente pueda disfrutar de mi presentación, ellos (los artistas) esperan un gran show y espero estar un poquito al nivel de ellos.

“Voy acompañado de dos músicos, un pianista venezolano Rómel Jiménez y del gutarrista tico José Castillo, por lo que me siento acompañado y respaldado”, afirmó.

El cantante cartaginés contó que saldrá a escenario a eso de las 7 de la noche y cantará por media hora.

“Vamos con baladas, que es lo que me encanta cantar y estoy emocionado y agradecido por la oportunidad de poder presentarme en este concierto”, añadió.

Zorán afirmó que le encanta la música de Jesse & Joy y los sigue en Instagram, tiene canciones agregadas en su Spotify. Recuerda la primera canción “Espacio sideral” y desde ahí los sigue.

“Me encanta ‘La de la mala suerte’, ‘Dueles’ y para mí sería un sueño conocerlos. Yo dejo que mis emociones fluyan, probablemente me ponga ansioso y hasta llore de la emoción y eso es lo bonito de estas oportunidades, vivirlas a flor de piel”, comentó.

Kendall Peña prepara un show acústico para los fans de Jesse & Joy. Cortesía.

Emocionado

El cantante Kendall Peña afirmó sentirse muy emocionado por esta nueva oportunidad y este es el cuarto concierto que abrirá en lo que llevamos del 2023.

“Es una experiencia única y siento que este año me ha dado muchas sorpresas, oportunidades y ahora poder cantar en un concierto de un dúo que escuchaba desde que estaba pequeño y ya grande abrirles un concierto es lo máximo”, dijo.

Kendall prepara un show acústico y afirmó que se siente más que preparado, irá con su banda, que la componen 3 personas más y tocan un cajón, un bajo y guitarra.

“En realidad tenemos varias canciones, haremos un mix de temas, para que puedan escuchar la mayor cantidad posible y creo que me identifico con Jesse & Joy por el género que cantamos, en donde hablamos mucho del amor y espero que el público se sienta identificado”, añadió.

Kendall se presentará a las 5:30 de la tarde.

“Me llena de orgullo el poder estar en este show el fin de semana, me emociona y me hace pensar, que desde que comencé en la música, en octubre del 2021 cada vez se me abren más puertas.

“Espero que la gente disfrute mucho de cada espectáculo, que apoyen al artista nacional y esperamos hacerlo bien”, comentó.