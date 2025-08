Un concierto muy esperado por los ticos terminó con entradas agotadas y una nueva función. (Albert Marín/Concierto de Paloma San Basilio.)

El espectáculo sinfónico “Mamma Mia: Lo mejor de ABBA, The Carpenters y The Bee Gees”, presentado por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, superó todas las expectativas.

Las funciones programadas para el sábado 9 de agosto a las 8 p.m., y el domingo 10 de agosto a las 4 p.m., en el Teatro Melico Salazar se encuentran completamente agotadas.

Ante el entusiasmo y el éxito en ventas, la producción ha anunciado una nueva función el sábado 9 de agosto a las 4 p.m.

Este concierto ofrece una experiencia musical y emocional única, con arreglos sinfónicos de alto nivel que revivirá grandes éxitos musicales como Dancing Queen, Mamma Mia, Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love y Top of the World, los cuales serán interpretados por los cantantes costarricenses Tatiana Gómez, Joss Araya y Jorge Chicas.

“Mamma Mia” no es solo un homenaje musical, sino una invitación a compartir entre generaciones, reconectando con memorias que han acompañado a familias, amistades y parejas a lo largo del tiempo.

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica, reconocida por su calidad artística y su capacidad de conectar con distintos públicos, reafirma una vez más su compromiso con producciones culturales de alto valor y gran impacto emocional.

Las entradas se pueden adquirir por medio de oneticketcr.com