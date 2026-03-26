Vea cómo Rosalía detuvo concierto por malestar estomacal y así se los explicó a sus fans

La cantante Rosalía se vio obligada a suspender su concierto en Milán, Italia, tras sufrir una intoxicación alimentaria que afectó su estado físico en pleno espectáculo.

La situación se conoció a través de videos difundidos por asistentes en redes sociales.

Durante el show, la artista intentó continuar, pero finalmente tuvo que detenerse para explicar lo que estaba ocurriendo.

Rosalía es una artista española caracterizada por su versatilidad. (Rosalía/Instagram)

La artista explicó su estado en vivo

“Traté de hacer este programa desde el principio, pero he estado enferma. He tenido una gran intoxicación y he intentado alargarlo hasta el final, pero me siento extremadamente enferma, estoy vomitando y quiero dar el mejor espectáculo.

“Estoy como en el suelo haciendo mi mejor esfuerzo. Estoy tratando de seguir adelante, pero tal vez en algún momento tengo que parar y estoy extremadamente enferma, y realmente lo estoy intentando”, mencionó.

A pesar de su esfuerzo, la artista no pudo más, por lo que envió un beso al público y, visiblemente afectada, abandonó el escenario con la mano en el estómago.

Parte de su gira internacional

La cantante se encontraba en Milán como parte de su gira internacional, que se inició en Francia y finalizará en septiembre en Puerto Rico.

Conocida por éxitos como “Despechá”, “Con Altura” y “Malamente”, la cantante sigue siendo una de las figuras más destacadas del panorama musical actual.