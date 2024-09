Vea la conmovedora forma en que Adele cantó uno de sus grandes éxitos y cómo reaccionaron sus fans

Adele derramó lágrimas con conmovedora canción y así reaccionaron sus fans.

Adele mostró su lado más sensible al derramar lágrimas mientras cantaba “Someone Like You”, una canción que representa un duro momento en su vida, en uno de sus conciertos en Múnich, Alemania.

Con un elegante maquillaje y un vestuario negro adornado con perlas, Adele interpretó la canción con su potente voz, permitiendo que el público se emocionara mientras sus lágrimas caían. La canción expresa la triste situación que vivió la británica al descubrir que su exnovio, con quien tuvo una relación entre 2008 y 2009, se casaba con otra.

Adele es una de las artistas más amadas gracias a su gran talento.

El tema musical tiene tanto sentimiento que muchos de sus fans, sin haber estado en el concierto, no se contuvieron al ver el video y en uno de ellos, los usuarios dejaron comentarios como: “Si Adele llora con su canción, ¿por qué yo no?”, “Todos somos rudos hasta que Adele canta Someone Like You”, “Adele llora y yo también porque ella canta tan lindo”, entre otros.

“Someone Like You” fue lanzada en el 2011 como parte de su segundo álbum “21″ y fue escrita por Adele y Dan Wilson. Fue una pieza clave en su carrera, la impulsó a consolidarse como una de las voces más emotivas y aún sigue generando mucho sentimiento entre quienes la escuchan.

LEA MÁS: Canopy, rapel, naturaleza y un inmenso amor por los animales lo esperan en un extraordinario hotel

La artista concluyó los diez conciertos en Múnich y terminará con sus presentaciones programadas en Las Vegas, Estados Unidos, para luego tomar un descanso profesional por tiempo indefinido.