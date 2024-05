Vea las sorprendentes peticiones que hizo Il Divo para concierto en el país este fin de semana

Déjese sorprender por armoniosas voces en un concierto que estará inolvidable. (Cortesía)

Il Divo ofrecerá un show inolvidable en nuestro país el próximo domingo 12 de mayo en el Parque Viva a las 8:00 p.m., para los amantes de la ópera y de la buena música.

La agrupación de tenores vendrá a Costa Rica como parte de su gira “XX 2024″ con la cual celebran dos décadas de dedicarse a la música y entregarse en el escenario y lo harán cantando sus éxitos en inglés, español e italiano.

La cita es el próximo domingo 12 de mayo en el Parque Viva a las 8:00 p.m. Foto: Ilustrativa (Mayela López)

El cuarteto lanzó su décimo álbum el pasado mes de febrero con el cual celebraron sus 20 años de carrera titulado “XX”. El álbum contiene canciones como “Hoy Tengo Ganas de Ti”, “Crazy”, “Dancing in the Dark”, de Edd Sheeran, “Despacito” de Luis Fonsi y “Talking to de Moon” de Bruno Mars.

Urs, Sébastien, Daveid y Steven ya enviaron la lista de lo que desean tener en sus camerinos y solicitaron que sean ecológicos, pues son promotores de la sostenibilidad ambiental. Esta fue la lista de lo que pidieron:

• Botellas de agua de vidrio

• Basureros de reciclaje

• Jugos naturales en botella de vidrio

• Jabón líquido de manos orgánico

• Arreglos de flores

• Plancha de vapor

• Cervezas nacionales

• Un camerino para cada artista

• Cero plástico

Arceyut Producciones anunció una muy buena noticia y es que recientemente se habilitó una nueva opción para que usted pueda disfrutar del concierto en compañía de otra persona.

La productora explicó que aquellos que compren su entrada en las zonas 400 y 500, recibirán de obsequio una entrada adicional, lo cual pueden realizar por medio de https://www.passline.com/eventos-plano/il-divo.