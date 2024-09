Vecina de Desamparados embellecerá a fans de Feid con un gran talento que tiene

Joven peinará y embellecerá a fans para el concierto de Feid. (Jose Cordero)

Una vecina de Desamparados hará uso del talento de sus manos para peinar y embellecer a las fans de Feid, y que deslumbren en el concierto.

Ella es Dialá Chinchilla, una joven apasionada por todo lo relacionado al cabello y por ayudar a los demás. Su iniciativa surgió durante una de las visitas de Karol G a nuestro país.

“Yo trabajo tiempo completo en una empresa privada, pero desde muy pequeña no me gustaba que me peinaran, siempre preferí hacerlo yo solita porque mi mamá me jalaba mucho el pelo. Empecé a ver videos en YouTube y fui practicando con mi propio pelo”, mencionó Dialá.

Dialá Chinchilla disfruta mucho hacer peinados. (Cortesía)

Chinchilla utiliza su tiempo libre para peinar a otras personas y nos contó que su primera experiencia fue en el pasado concierto de Karol G, en marzo de este año, y se motivó porque en un lapso de cuatro a cinco horas peinó alrededor de unas 15 personas.

“Peinar me calma, me relaja y me encanta ver la reacción de las personas al final. Lo veo como un hobbie y como un desestrés”, concluyó Chinchilla.

Los precios que maneja Dialá van de 4.000 a 6.000 colones, dependiendo de lo que deseen realizarse. Ella ofrece una variedad de opciones para todos los gustos, que no se elaboran rápidamente y se adaptan a la temática del evento, además incluye accesorios para complementar el diseño.

Dialá es toda una artista. (Cortesía)

Este fue uno de los diseños elaborados por Dialá en el concierto de Karol G. (Cortesía)

“Si se comunican conmigo, programamos una hora, pero de igual forma voy a estar prácticamente todo el día, desde las 10 a.m., hasta las 5 p.m. Si aparece alguna chica que quiere que la peine en el momento, claro que sí, con muchísimo gusto”, mencionó Dialá.

La joven indicó que a pesar de que no es muy fan de Feid, sí le gusta una que otra canción, por ejemplo “Luna”, uno de los grandes éxitos musicales del artista y que no puede faltar en su setlist.

Feid tiene a sus fans contando los días. (Instagram)

Chinchilla irá bien preparada con bloqueador, manga larga e hidratación para recibir a todas las que gusten sus servicios. Usted puede comunicarse con ella al número de teléfono: 8419-8659.

El concierto tendrá lugar el próximo domingo 15 de setiembre a las 7 p.m., en el Estadio Nacional, el cual ya está casi listo para recibir a miles de fanáticos ansiosos por bailar y cantar en el evento.

