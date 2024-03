Caminata para nosotras: Le contamos de un evento ideal para conmemorar el Día de la Mujer

Con la caminata conmemora el Día de la Mujer y de paso hace ejercicio.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este viernes 8 de marzo y es una fecha que nos recuerda lo importante que es el papel de la mujer en la sociedad. Es por eso que cada año se realizan actividades para recordar la importancia de sus derechos y la igualdad de género.

En Tiempo Libre queremos invitar a esas mujeres valientes y empoderadas para que sean parte de una caminata el próximo 9 de marzo, la cual es organizada por la Fundación Voces Vitales Costa Rica, que por décima vez hará el Global Mentoring Walk o Caminata Global de Mentoría, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La Fundación Voces Vitales Costa Rica es la que organiza la caminata.

El escenario de este maravilloso evento y que estará vestido de blanco, son las calles de Trejos Montealegre, en Escazú. Allí usted podrá disfrutar de una serie de actividades como charlas, zumba y meditación. Además, voluntarias de Voces Vitales ofrecerán mentorías a mujeres.

Todas las personas están invitadas para que se unan y vistan una camiseta de color blanco, además pueden llevar a sus niños y a las mascotas. Así que no tiene excusa, si usted no es mujer, pero quiere participar, únase y sea parte de esta celebración.

“Es una ocasión propicia para unirnos en torno a un propósito común: procurar que la próxima generación de mujeres pueda participar y liderar en todos los ámbitos. En conjunto, mujeres y hombres, podemos conmemorar el Día Internacional de la Mujer para reconocer la contribución de las mujeres al progreso mundial, al mismo tiempo que recordamos el trabajo pendiente para el avance real de la lucha de inclusión e igualdad real”, señaló Alexandra Kissling, presidenta de Voces Vitales Costa Rica.

En la actividad ofrecerán mentorías a mujeres.

Recuerde llevar ropa y zapatos cómodos, bloqueador, agua, merienda, gorra y todos los accesorios que considere necesarios para la caminata.

Lo ideal es que usted pueda llegar a las 7:30 a.m. al parque 402 en Avenida Escazú. La caminata está programada para iniciar a las 8:00 a.m. y, a partir de las 9:30 a.m. y hasta el mediodía, se desarrollarán actividades.

Esta caminata, además de celebrar a la mujer, tiene múltiples beneficios para el cuerpo humano, por ejemplo, mejora la salud cardiovascular, fortalece los músculos y huesos, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo y la salud mental. Así que no lo piense más y disfrute de un día para convivir en familia e interactuar con otras personas.

La participación en la actividad es gratuita y no se requiere inscripción. Para más información puede comunicarse con María Pérez al número de teléfono 6307-4040 o al correo electrónico vcrinfo@vitalnetwork.org.