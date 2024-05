Este tipo de lugares le dan paz y salud mental a Bismarck Méndez

Bismarck tiene un físico envidiable y es gracias a sus buenas rutinas.

Bismarck Méndez, más conocido como “Patacón”, se ha mostrado siempre muy activo en redes sociales y ha expuesto lo bien que se lleva con el ejercicio y con las actividades físicas. Gracias a sus rutinas luce un físico envidiable y él nos reveló dónde es que le gusta ir a darse esas caminatas.

Bismarck tiene muchas admiradoras que de vez en cuando le tiran piropos y desean conocer dónde es que el presentador se va a caminar para ver si en algún momento se lo topan. El presentador nos contó que le gusta irse a caminar donde pueda disfrutar de la paz y la belleza natural.

Los lugares naturales son el espacio ideal para salir a ejercitarse y relajarse. Foto: Ilustrativa. (Rafael Pacheco Granados)

“La verdad siempre me ha gustado caminar, toda la vida me ha gustado hacerlo y me parece uno de los ejercicios más terapeúticos que hay; más si podés caminar con un poquito de naturaleza y temprano en la mañana, porque es donde hay menos ruido de carros y camiones” nos explicó Bismarck.

El también actor nos mencionó que al recorrer los espacios naturales se tiene ese tiempo para concentrarse y analizar situaciones del día a día, los proyectos y metas.

Méndez sale a caminar o trotar unos 10 o 15 minutos antes de darse una buena entrenada, lo usa como decimos popularmente para calentar antes de ir a levantar pesas.

Bismarck Méndez se ha mostrado siempre muy carismático y con buen sentido del humor y el ejercicio juega un gran papel. (Instagram)

“Yo recomiendo cualquier ejercicio que usted pueda hacer en su vida, cualquier actividad que lo relaje y lo saque del estrés del día a día. Ya sea andar en bici, nadar, correr, alzar pesas, lo que sea, siempre voy a recomendar el ejercicio que para mí es la mejor medicina que hay en el mundo”, agregó “Patacón”.

Bismarck explicó que cree fielmente en que el deporte es curativo, por lo que recomienda además de caminar, levantar pesas y de esta manera desarrollar músculo. También nos mencionó lo importante que es para tener una mejor calidad de vida y disfrutar de los resultados después de los 40 años.

Así que si usted desea seguir estos consejos que nos da Bismarck, aproveche las mañanas bonitas que hay en nuestro hermoso país.

Para poder realizar ejercicio no requiere irse muy lejos, puede hacerlo cerca de su hogar y para caminar no necesita hacer una gran inversión.

Al caminar se obtienen una serie de beneficios, como por ejemplo se queman calorías, se activa el sistema cardiovascular, se aumenta la resistencia, se libera el estrés y reduce el cansancio. Si usted quiere tener ese buen físico del presentador y relajarse emocionalmente, esta es una buena opción.

Los espacios naturales y el ejercicio son una buena combinación para verse y sentirse mejor y nuestro país ofrece una variedad increíble de paraísos naturales.