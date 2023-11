!Manudo desde la cuna! Así de fiebre es el periodista de Repretel Andrés Ramírez

Andrés junto a su papá don Fernando, disfrutando del amor por su equipo en el estadio. (Cortesía)

El periodista de Repretel Andrés Ramírez puede rajar que sabe lo que es ser manudo desde la cuna, ya que en 1990, cuando estaba recién nacido, su papá, don Fernando Ramírez, lo abrigó muy bien con una cobijita rojinegra para sacarlos de la Carit.

Don Fernando quería que su hijo tuviera el mismo amor que él siente por el equipo alajuelense, y como los colores rojinegros no destiñen, la cobijita sigue manteniendo sus colores bien intensos a pesar del tiempo.

“Esa cobija todavía la tengo, fue de mi papá cuando era soltero y es muy importante para mí, así que la tengo bien cuidada”, comentó.

Esta es la cobija rojinegra que Andrés conserva desde la cuna. (Cortesía)

Andrés guarda una gran pasión por su equipo y con ese fervor le gusta vivir cada partido, ya sea que gane o pierda su equipo, él lo vive a flor de piel.

“A mí se me salen las lágrimas, literalmente lloro en el estadio, me abrazo con la gente, aunque no la conozca, es una pasión muy grande”, expresó.

Pero la cobijita no es lo único que tiene Andrés, que le trae buena suerte a su equipo, también tiene un león que le regalaron de niño cuando se estrenó la película del Rey León.

“Al leoncito lo vestí con ropa rojinegra, desde entonces, lo llevo al estadio o cualquier lugar como amuleto y con ese león hemos celebrado campeonatos”, contó.

Andrés también tiene la costumbre de ponerse la camiseta que usó en el último partido que haya jugado su equipo con un resultado positivo, en este caso, como ganó contra el Herediano, esa camiseta es la que usará este sábado 4 de noviembre cuando Alajuelense se enfrente a los morados a las 8 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa.

Cuando los partidos son en casa, Andrés no se pierde de ir al estadio y celebrar en el Morera los triunfos del equipo de sus amores, esta vez, el manudo planea, junto a sus primos, hacer una carnita asada en barrio México, junto a algunos amigos bien fiebres; por supuesto, no pueden faltar don Fernando y mucho menos el león.