Campeón de canicross en Costa Rica promoverá el deporte en Viva Feria de Mascotas. (Non-Stop Dogwear/Cortesía)

Carlos Soto, campeón de canicross en Costa Rica, estará en Viva Feria de Mascotas para promover el deporte entre los peluditos, y que disfruten al máximo.

Él también es parte de la distribuidora Non-stop dogwear, una marca noruega que es la número uno en implementos para mascotas, por lo que usted podrá capacitarse con los mejores artículos para que su perrito se ejercite.

“Los perros genéticamente ya traen eso de buscar su comida y recorren kilómetros para cazar. Eso viene desde los mushing, los que usted ve en las películas, los perros tirando con un trineo. No es algo nuevo que el ser humano ha inventado, lo que es nuevo es el canicross, el bayoring y el scootering”, explicó Carlos.

Los perritos aman hacer deporte por naturaleza. (Non-Stop Dogwear/Cortesía)

Canicross es cuando la persona corre junto a su perro, que es lo que se hará en Parque Viva, bikejoring es cuando se corre en bicicleta junto al peludito y scooter es cuando se empuja la patineta entre ambos.

Soto quedó campeón en canicross con su amigo de cuatro patas, un pointer alemán, y lo practican desde hace dos años, por lo que está bien actualizado con temas de actividad física para los más chineados.

“El que prueba este deporte no se sale, yo siempre hice ciclismo profesionalmente, después me pasé a correr carreras de asfalto, después entré a running en la montaña y después con el perro y ya no hay quien me quite, esto es algo que se vuelve como adictivo”, agregó el deportista.

Carlos es papá perruno de Heros y Max y lo espera en la feria para compartir su conocimiento y guiarlo en un deporte que es perfecto para cualquier perrito.

Si usted quiere entrar al mundo del canicross, en la feria podrá encontrar los mejores productos. (Non-Stop Dogwear/Cortesía)