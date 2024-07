Cartago estará repleto de actividades gratuitas para unas divertidas vacaciones

Las actividades tienen como fin fomentar la recreación y el compartir en un ambiente saludable y educativo. (Cortesía)

Cartago será el escenario de un conjunto de actividades gratuitas para que las familias puedan vivir unas vacaciones inolvidables.

La municipalidad de la provincia está organizando estas actividades en espacios como el Parque Ambiental Municipal Río Loro, Anfiteatro Municipal de Cartago, Centro Cívico por la Paz de Cartago, entre otros.

En el Anfiteatro Municipal, el 3 de julio a las 6:30 p.m., se desarrollará un espectáculo de circo, y el 4 de julio será el turno de una clase de yoga a las 11 a.m. El jueves 11 y viernes 12 de julio habrá un concierto de rock con la Banda de Conciertos de Cartago, a las 6:30 p.m. El 13 de julio se expondrá la obra de teatro el “Doctor y su Máquina de Reciclaje”, a las 11 a.m.

Los niños contarán con una variedad de opciones para entretenerse. (Cortesía)

El miércoles 10 de julio se presentará una obra de teatro con títeres en la Biblioteca Pública de Cartago a las 10:30 a.m. El viernes 12 de junio a las 8:30 a.m., la Unidad de Recurso Hídrico tendrá una intervención de embellecimiento en el parque de la comunidad de Lankaster II, en el distrito de Dulce Nombre, donde se desarrollará una muraleada y siembra de árboles.

En el Parque Ambiental Río Loro se desarrollarán talleres gratuitos diseñados para las vacaciones de medio año. El viernes 5 de julio, a las 10 a.m., será el primero bajo el nombre de “Los Colibríes de Río Loro”. El miércoles 10 de julio, a la misma hora, será el turno de “Sendereando en Río Loro” y el viernes 12, igual a las 10 a.m., tendrá lugar el “Tour diurno por Río Loro”.

Las familias que no tienen planes para estos días, podrán vivir momentos inolvidables gracias a estas actividades gratuitas. (Cortesía)

Para el sábado 13 de julio, a las 5:30 p.m., se tiene planificado el tour nocturno denominado “Ranas y el tour Aves Nocturnas”. Y el domingo 14 de julio, a las 10 a.m., se realizará una actividad llamada “Serpientes de Costa Rica”.

Para las actividades de Río Loro, es necesario inscribirse, lo cual será a partir del próximo miércoles 3 de julio, a las 9 a.m., por medio de este enlace http://reglinea.muni-carta.go.cr/. En la sección Dependencia debe seleccionar Río Loro.

Los espacios verdes son los favoritos para pasar un buen rato en familia. (Cortesía)

Para los amantes del deporte, la oficina del Deporte y Recreación de la Municipalidad de Cartago realizará una actividad recreativa en la cancha de deportes de Guadalupe. Esta tendrá lugar el sábado 6 de julio a partir de las 10 a.m., así como un taller de karate los días 2, 4, 6, 9, 11, 13, 20 y 27 de julio en un horario de 10:30 a.m. a 12:30 m.d.

También se realizará un taller de boxeo los días 9, 11,13, 20, 27 de julio, de 9 a.m., a 11 a.m. Ambos talleres se desarrollarán en el Centro Cívico, no requieren inscripción y el cupo es de 25 personas por fecha.

Así que tome nota y apunte todas estas fechas para que pueda disfrutar de estas bonitas actividades. Para más información puede consultar a las redes sociales de la Municipalidad de Cartago como @municartago.