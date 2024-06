Conozca la historia de una venezolana que se quedó sin empleo y levantó un negocio en pandemia

Astrid Castellano Suárez es un ejemplo de que los sueños sí se cumplen. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted anda buscando dónde puede hacerse la uñas, el pelo o incluso recibir un masaje, le vamos a recomendar el lugar ideal, pero antes queremos que conozca la historia de una mujer venezolana que dejó su país y perdió su trabajo en pandemia, pero que logró sacar adelante el negocio que ofrece estos servicios.

Nos fuimos hasta San Pablo de Heredia, exactamente 100 metros este del MásxMenos, para llegar a la Clínica Estética Astrid Carolina, allí nos recibió muy amablemente Astrid Castellano Suárez.

La clínica estética se ubica 100 metros este del MásxMenos en San Pablo de Heredia. (Rafael Pacheco Granados)

“Llegué a la linda Costa Rica hace siete años. La clínica estética nació gracias a la pandemia, pues me quedé sin trabajo y, como muchos, me tocó reinventarme porque todo continúa, la familia continúa, el hijo continúa y yo no podía parar. Me hice una cabinita en mi casa y ahí inicié”, nos contó Astrid.

Aquí son atendidos hombres, mujeres y hasta niños. (Rafael Pacheco Granados)

La esteticista empezó a trabajar en su casa en junio del 2020 y después de cinco meses se trasladó al local, en noviembre de ese año. Sus clientes eran sus vecinos y amigos, pero gracias al de boca en boca fueron llegando más personas.

Castellano nos mencionó que poco a poco fue creciendo y que le aparecieron muchos ángeles en el camino. “Esto era un bufete de abogados, yo tenía solo un espacio para trabajar, pero fuimos creciendo y ahora tengo el espacio completo”, añadió con orgullo.

El lugar es muy bonito y acogedor, y la atención ni qué decir. (Rafael Pacheco Granados)

“Nací para ser esteticista, empecé cuando tenía 14 años de edad, amo todo lo que tiene que ver con belleza y atención al cliente. Me gusta hacer sentir bien a la gente, que nos veamos bien. Yo siempre les digo a mis clientas que como yo me vea y me sienta, eso es lo que voy a reflejar”, comentó Astrid.

Astrid Castellano Suárez es una mujer muy apasionada que ama lo que hace. (Rafael Pacheco Granados)

Castellano asegura que le genera satisfacción saber que ayuda a las personas a lucir bien y conoce la responsabilidad que tiene en sus manos. Ella nos confesó que trata de hacer su trabajo de la mejor manera.

“La satisfacción de un buen resultado es lo más maravilloso. Aquí pueden encontrar de todo para hombres, mujeres o incluso niños. Ofrecemos reductivos, flacidez, facial, somos una clínica certificada despigmentante”, agregó la esteticista.

Este es el lugar ideal para embellecer sus manos, cabello y para tratamientos corporales. (Rafael Pacheco Granados)

Astrid es una mujer muy hermosa que inspira confianza, además, se nota lo apasionada que es con su trabajo. Tanto ella como su esposo, Andrés Ramos Villegas, me trataron de maravilla y estaban completamente atentos.

De hecho, hasta les pedí una recomendación para mi abdomen, para moldearlo un poco y tenían una opción que me sonó bastante bien, se trata de una sesión de tratamiento reductivo.

Para ver mayores resultados lo ideal es realizarse al menos unas 10 sesiones. (Rafael Pacheco Granados)

Era la primera vez que me hacía algo similar y me encantó la experiencia, se encargan de que sea algo relajado que no cause incomodidad. Al finalizar la sesión se nota un cambio pequeño, ya que es necesario realizarse al menos unas 10 sesiones.

Las chicas brindan una atención increíble. (Rafael Pacheco Granados)

También aproveché para hacerme un tratamiento capilar, con la técnica de ozonoterapia, una de las más conocidas por su efecto regenerador y por su eficacia para recuperar la salud del cabello, el cual permite que el cabello quede bastante hidratado.

Les recomiendo este lugar, de verdad que lo hacen sentir a uno como en casa. Además, tome en cuenta que hacen de todo: uñas, cabello, tratamientos faciales, corporales, depilaciones y mucho más.

La ozonoterapia tiene muchos beneficios para la salud del cabello. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted quiere hacerse un tratamiento reductivo, con Yuplón es posible, imagínese que por 25.000 colones puede llevarse un paquete reductivo que le incluye 10 sesiones de masajes reductivos, de lipoláser, electroestimulación, ultracavitación y más.

Uno entra y no quiere salir, con tantas opciones de servicios de belleza. (Rafael Pacheco Granados)

Y también hay un paquete para dos personas por 45.000 colones, definitivamente es una gran oportunidad y con un precio muy accesible. Esta opción aplica hasta el 3 de septiembre de este año y si desea saber todo lo que incluye más los términos y condiciones puede visitar este enlace: Yuplón

Con Yuplón también hay una opción para su esposo o papito en este mes especial, que consiste en un masaje y un facial hidratante por 18.000 colones o 30.000 colones para dos personas, el cual aplica hasta el 11 de septiembre.

No deje pasar esta oportundad. Para más información puede comunicarse a los números de teléfono: 7174-8143 y 2101-9230.