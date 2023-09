Costa Rica Festival de Cine: Películas llegarán a San José, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón

El Costa Rica Festival Internacional de Cine 2023 (CRFIC) ya anunció sus sedes oficiales, las cuales exhibirán más de 20 películas nacionales e internacionales en San José, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón. Una etapa itinerante del festival lo hará posible.

Específicamente, las competencias que premiarán a los mejores cortometrajes nacionales e internacionales se efectuarán solo en sedes josefinas, tales como el Centro de Cine, el Cine Magaly, el Teatro Eugene O’Neill y la Alianza Francesa.

Esta sección del festival se llevará a cabo del 24 al 31 de octubre, con la proyección de 24 cintas que buscarán ganar la Competencia Centroamericana y Caribeña de Largometraje, así como la Competencia Nacional de Cortometraje.

LEA MÁS: Vuelve el Costa Rica Festival Internacional de Cine: Conozca cuáles películas estarán en exhibición

Al proyectar películas gratuitas en seis comunidades, el festival de cine buscará cumplir con su lema ‘Cine en Todas Partes'. (Ignacio Gonzalez Leon-Paez)

En cuanto a la etapa itinerante del CRFIC, esta se efectuará en seis comunidades del país: Aguas Zarcas, Ciudad Quesada, Guácimo, Puntarenas, Santa Cruz y Ciudad Neily.

Estos eventos se desarrollarán durante dos bloques: del 25 de setiembre al 10 de octubre y del 6 al 10 de noviembre. Las actividades incluyen proyecciones de películas, debates y talleres de apreciación audiovisual; las cuales serán gratis y abierto a todo público.

Los lugares y las fechas en donde se dará la etapa itinerante:

Aguas Zarcas: Centro Cívico por la Paz: 25 y 26 de setiembre.

Centro Cívico por la Paz: 25 y 26 de setiembre. Ciudad Quesada: Complejo Cultural de Ciudad Quesada (Casa de la Cultura): Del 28 al 30 de setiembre.

Complejo Cultural de Ciudad Quesada (Casa de la Cultura): Del 28 al 30 de setiembre. Guácimo: Cultivarte: Del 2 al 4 de octubre.

Cultivarte: Del 2 al 4 de octubre. Ciudad Neily: Gimnasio del Liceo Ciudad Neily: Del 8 al 10 de octubre.

Gimnasio del Liceo Ciudad Neily: Del 8 al 10 de octubre. Santa Cruz: Centro Cívico por la Paz: Del 6 al 8 de noviembre.

Centro Cívico por la Paz: Del 6 al 8 de noviembre. Puntarenas: Universidad Estatal a Distancia (UNED): 9 y 10 de noviembre.

Para la edición de este año, el Centro de Cine realizó un convenio con el Ministerio de Educación Pública para llegar a comunidades como el Liceo de Ciudad Neily, Cultivarte de Guácimo y Centro Cívico por la Paz de Aguas Zarcas. (Centro de Cine)

Las temáticas de las películas que se proyectarán son variadas, ya que algunas están dirigidas al público infantil, juvenil o general. Dentro de la cartera destacan las cintas nacionales Ceniza Negra, El Baile de la Gacela y Gestación, así como las internacionales Virus Tropical, El Libro de Lila y A Vista de Pájaro.

Según comentó Raciel del Toro, director del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el objetivo de esta etapa es acercarse a cantones y comunidades que son consideradas de bajo o medio índice de desarrollo y que, a la vez, son socialmente vulnerables. El objetivo final es promover la cultura como un motor que contribuya al cambio.

“Nuestro objetivo es llegar a comunidades donde no hay o hay muy poco acceso a la oferta cinematográfica y cultural; por ejemplo, comunidades que no tienen salas de cine o no tienen Casas de Cultura que mantienen muestras continuas de manifestaciones artísticas”, agregó del Toro.