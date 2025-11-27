El Tope Nocturno “Luces del Valle” ya tiene fecha y le traemos los detalles

El Tope Nocturno “Luces del Valle”, uno de los eventos ecuestres más esperados de la región, se realizará el próximo 5 de diciembre en Pérez Zeledón a partir de las 6 p.m.

La información fue confirmada por el organizador, Pedro Arias Montero, quien detalló que el recorrido volverá a convocar a miles de asistentes, tanto jinetes como visitantes.

Declarado de interés cultural y nacional

La actividad es coordinada por la Asociación de Desarrollo Integral y cuenta con declaratorias de interés público, cultural y nacional, debido a su impacto en la comunidad, el turismo local y la preservación de las tradiciones.

La actividad cuenta con declaratorias de interés público, cultural y nacional. Foto: Ilustrativa (JOHN DURAN)

Inscripciones abiertas y opciones de compra

La preinscripción tiene un costo de ₡15.000 e incluye la participación en el sorteo de varios premios. El proceso puede realizarse mediante la página oficial de la Asociación de Desarrollo Integral San Carlos de la Amistad.

Las inscripciones al Tope Nocturno ya están abiertas. (Asociación de Desarrollo Integral San Carlos de la Amistad/Facebook)

También se puede adquirir en la bodega Hermanos Mora, con sedes en Pérez Zeledón, Buenos Aires y Palmar Norte. Asimismo, las personas pueden comunicarse a los números 8375-7118 o 8485-5469 para más detalles.

Compra digital para mayor comodidad

Para quienes prefieren adquirir su entrada en línea, el evento cuenta con la opción de compra a través de la etiquetera Ticket Manager, lo que facilita el proceso para participantes de todo el país.