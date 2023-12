Estos madrugadores llegaron de primeros para no perderse nada de la fiesta del padre Sergio Valverde

La gente madrugó para no perderse nada de la fiesta de Obras del Espíritu Santo. Foto Albert Marín

A doña Yudith Aguilar le cantó el gallo bien tempranito este domingo, desde las 4 de la mañana está de pié con una misión muy importante: llegar lo más pronto al estadio Nacional para que su hija Isaura Gutiérrez no se pierda el fiestón organizado por la Asociación Obras del Espíritu Santo.

“Apenas me levanté me puse hacer el desayuno, empaqué comidita, le alisté comida a mi esposo y a una hermana que vive conmigo, porque los dos se iban para el trabajo, entonces dejé todo listo y me vine a buscar buen campo”, nos contó.

Doña Yudith es vecina de Concepción Arriba de Alajuelita y quería una muy buena vista para que su hijita, de 6 años, tuviera una buena vista para disfrutar de la XXIII edición de su Fiesta Nacional de Navidad “¡Jesús: a tus niños los cuida tu Iglesia!”.

Este es el segundo año en el que la pequeñita se ve beneficiada por la fiesta que organiza el padre Sergio Valverde, contó doña Yudith.

“La primera vez que vine con mi niña nos costó conseguir un buen campo, porque ella es muy chiquita y le costaba ver”.

LEA MÁS: Criminólogo que pasa todos los días entre muertos luego alegra a los niños como payasito

Esta vez, además, aprovechó para traerse a dos vecinitos, Naidelyn Montero, de 10 años, y Steven Dobles, de 9 años, quienes tuvieron la bendición de ser invitados para disfrutar de esta gran fiesta que beneficia a más de 45 mil niños en alto riesgo social.

Steven llegó con el brazo izquierdo enyesado, ya que jugando bola el viernes pasado se quebró; sin embargo, no fue un impedimento para llegara a disfrutar de la fiesta.