Feid confirmó su visita a Costa Rica como parte de su Ferxxocalipsis Tour

El colombiano estará en el país como parte de su Ferxxocalipsis Tour. (Jose Cordero)

Se había escuchado que Salomón Villada, mejor conocido como Feid o el Ferxxo, haría una gira internacional, se reveló su visita a otros países, pero tenía a los ticos llenos de ansiedad porque aún no confirmaba fecha en Costa Rica, pero les traemos muy buenas noticias a sus fans.

El colombiano estará en nuestro país el 15 de septiembre como parte del “Ferxxocalipsis Tour”. El escenario de este gran evento será el Estadio Nacional. El artista aprovechó sus redes sociales para anunciar esta gran noticia a sus seguidores.

“Cuando los saludo lunes es porque se vienen cositas, ¿si o no? Por ahí están filtrando unas fechas mías, que no sé qué y es verdad”, así lo aseguró el cantante. También indicó que el Ferxxocalipsis no tiene nada que ver con lo que se vivió en el Festival Estéreo Picnic ni con Lollapalooza.

LEA MÁS: El reggae inundará el país el próximo 20 de abril con concierto de Gondwana

De momento, no se han brindado más detalles sobre la venta de entradas en nuestro país, sin embargo lo mantendremos al tanto para que usted pueda ir y disfrutar de un concierto que estará repleto de buena música y mucho baile.