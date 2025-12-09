Gemínidas 2025: así será la mejor lluvia de meteoros del año y los horarios para observarla

La lluvia de meteoros Gemínidas 2025, considerada una de las más confiables del año, alcanzará su punto máximo entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre, con una proyección de 100 a 150 meteoros por hora en cielos oscuros, según la información divulgada por Cientec e IMO.net.

Las Gemínidas 2025 ofrecerán hasta 150 meteoros por hora en el cielo nocturno. (ChatGPT/ChatGPT)

Una lluvia activa y con excelente visibilidad

La Tierra atraviesa desde el 4 hasta el 17 de diciembre el chorro de partículas dejado por el asteroide 3200 Faetón, responsable de esta lluvia anual. Las partículas ingresan a la atmósfera iluminándose como estrellas fugaces, fenómeno que podrá observarse sin instrumentos especiales, siempre que se busquen cielos despejados y alejados de la contaminación lumínica.

El máximo ocurrirá del 13 al 14 de diciembre, con la radiante ubicada cerca de la cabeza de Cástor, en la constelación de Géminis, la cual aparece sobre el horizonte este desde las 19:00. Cientec destaca que esta lluvia presenta buena actividad incluso antes de la medianoche.

Horarios recomendados para observar

La mejor ventana de observación en Costa Rica será desde las 9 p.m. del sábado 13 hasta la madrugada del domingo 14. Entre más alta se encuentre la radiante, más meteoros podrán distinguirse. La Luna estará en fase menguante, saldrá cerca de la 1:20 a.m. del 14, y su presencia será mínima durante las primeras horas de observación.Las noches del 12-13 y 14-15 también ofrecerán buena actividad, aunque menor, debido a la amplitud del pico de esta lluvia.

Recomendaciones de Cientec

Observadores podrán disfrutar del fenómeno sin instrumentos, siempre que haya cielos oscuros. (Shutterstock)

Se sugiere buscar un horizonte amplio, llevar abrigo, mantenerse en compañía y permitir que los ojos se acostumbren a la oscuridad por al menos 20 minutos. También recomiendan cubrir linternas con filtro rojo y familiarizarse con la constelación de Géminis mediante aplicaciones astronómicas.

Cientec recuerda que los meteoros de esta lluvia suelen ser blanco-amarillentos, ocasionalmente con destellos verdes, rojos o azules debido a trazos de sodio, magnesio y calcio. Son partículas pequeñas, de velocidad intermedia (35 km/s) y pueden presentarse tanto agrupados como en forma de bólidos muy brillantes.

¿Qué más podrá verse en el cielo?

Durante el evento, Júpiter estará cerca de los gemelos de Géminis; Saturno se ubicará en Acuario antes de medianoche; y Mercurio aparecerá desde las 4:22 a.m. en el resplandor que anuncia el amanecer.

