Giancarlo Esposito, actor de Hollywood, vendrá a Costa Rica para ser parte de ConnecturDay

Famoso actor de Hollywood vendrá al país para uno de los eventos más esperados del año. (Tomada de Twitter)

ConnecturDay, uno de los eventos más esperados del año, tendrá como invitado de lujo a Giancarlo Esposito, uno de los actores más respetados de la industria actual. Él será parte de la nueva edición del evento más grande de entretenimiento digital en la región.

Esposito es ampliamente reconocido por su papel como Moff Gideon en la exitosa serie The Mandalorian de Star Wars, así como por sus icónicas interpretaciones en Breaking Bad, Better Call Saul, The Boys, Maze Runner, Okja y Far Cry 6, entre otros.

La edición 2025 de ConnecturDay, presentada por Banco Promerica, se llevará a cabo los días 6 y 7 de setiembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El evento tendrá lugar los días 6 y 7 de septiembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. (ANTONIN THUILLIER/AFP)

El evento contará con una agenda repleta de actividades como torneos competitivos y espacios para compartir con grandes figuras del cine, los videojuegos, la ilustración y el cosplay.

“Esta es la edición número 14 de ConnecturDay en Costa Rica. Es la convención de videojuegos y de cultura geek más importante que se hace en todo Centroamérica y el Caribe. Vamos a tener muchos invitados internacionales, entre ellos Giancarlo Esposito, que es un referente, uno de los actores más importantes en este momento que hay a nivel mundial”, explicó a La Teja Óscar Romero, productor de ConnecturDay.

Giancarlo es uno de los actores más famosos actualmente.

Óscar detalló que el artista norteamericano tendrá la oportunidad de interactuar con el público costarricense, en lo que será una experiencia increíble para sus fans.

“Hemos tratado de traer actores importantes en los diferentes eventos que hemos organizado, y traer a un actor que ha salido en videojuegos, películas y series es algo increíble.

“La gente va a poder conocerlo, tomarse fotos con él, que les firme autógrafos y compartir con una gran estrella de esta categoría”, agregó el productor del show.

Los fiebres a los videojuegos la pasarán increíble en ConnecturDay. (ConnecturDay/Cortesía)

Giancarlo asistirá al espectáculo, aunque por su apretada agenda no podrá quedarse más días.

También se contará con la participación de figuras internacionales que enriquecerán la experiencia artística como, por ejemplo, Martha Vives y Paulinka.

La española Martha Vives es ilustradora profesional especializada en diseño de personajes y portrait art. Ha trabajado para estudios como Blizzard y ha expuesto en Costa Rica su serie sobre especies en peligro de extinción.

Por otro lado, la mexicana Paulinka, es cosplayer y tatuadora profesional, quien se ha destacado por sus presentaciones en Comic Con Ecuador 2025 y La Mole Comic Con. Además, es cosmaker, diseñando y confeccionando sus propios trajes con gran detalle.

ConnecturDay tendrá a invitados de lujo en esta edición. (ConnecturDay/Cortesía)

ConnecturDay 2025 asimismo incluirá 15 torneos simultáneos de videojuegos, con más de 20.000 dólares en premios, consolidando al evento como el epicentro de la competencia gamer en Centroamérica.

Los asistentes podrán disfrutar de experiencias exclusivas con los invitados internacionales, incluyendo sesiones de fotos, firmas de autógrafos y encuentros tipo meet & greet con otras figuras de renombre como Alexander Ludwig, Sebastián Llapur, Isabel Martiñón y Shirahime.

Para los amantes del K-pop, el evento tendrá un espacio vibrante con cuatro competiciones dedicadas al fenómeno musical coreano: baile individual, baile grupal, canto y un concurso especial de cosplay caracterizado como su artista favorito. Las inscripciones para estas competencias cierran el próximo 21 de agosto.

Apunte las fechas y vaya apartando su espacio. (ConnecturDay/Cortesía)

En ediciones anteriores, el show reunió a miles de fanáticos, y este año se espera superar todas las expectativas con las nuevas zonas interactivas, conciertos, experiencias de realidad virtual y espacios dedicados al anime, K-pop y cultura asiática.

“Este año, vamos a tener, por primera vez, una tarima para niños, que es dedicada para que la gente pueda ir en familia y divertirse con botargas de diferentes personajes. Es una de las innovaciones más importantes”, agregó el productor.

Si usted no se lo quiere perder, ya puede adquirir sus entradas por medio de smarticket.net. El precio es de 12.000 colones por día o 18.000 colones por el pase para ambos días.

Para más información y actualizaciones, puede seguir las redes sociales oficiales del evento: @connecturday_ca.