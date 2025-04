Gustavo Marín, ganador de Nace una estrella, grabará con famoso grupo tico. (MAYELA LOPEZ)

Gustavo Marín, ganador de Nace una estrella, grabará con un famoso grupo tico y es así que sigue cumpliendo su sueño de triunfar en la música.

El joven nos contó que, desde su participación en el programa del 7, su carrera ha ido creciendo gracias al amor del público, que lo sigue acompañando en cada evento que se presenta. Ahora dio a conocer a La Teja la gran noticia de que uno de sus próximos planes es grabar con una reconocida agrupación nacional, de lo cual estaremos pendientes.

“Uno de los proyectos más cercanos que tengo es grabar con Son De Tikizia, que próximamente vamos a grabar una canción, y va a ser uno de mis primeros sencillos. Es uno de los grupos más exponentes de la música popular en Costa Rica, han estado en Grammys con Rubén Blades y uno de los directores, Wálter Flores, ha estado en Viña del Mar también”, contó Gustavo.

El músico tico reveló que, desde que su talento fue dado a conocer, han llegado muchas oportunidades positivas a su vida, algo por lo que se siente muy agradecido. El poder dedicarse a lo que ama es un sueño hecho realidad, y gracias a ello, se le han abierto muchas puertas.

Gustavo Marín está viviendo un gran momento en su carrera musical. (MAYELA LOPEZ)

“Después de Nace una estrella, fue un antes y un después, totalmente. La gente, el público que me apoyó, me ha dado bastante trabajo y desde el programa, no hay semana que no tenga trabajo, gracias a Dios. Me he acomodado mucho económicamente y todo”, mencionó el artista.

Este fin de semana, Gustavo fue parte de “Atardecer en Tarbaca”, una actividad en la comunidad de Aserrí, donde los presentes pudieron disfrutar de un ambiente familiar con música en vivo, aire fresco y una belleza natural increíble.

Gustavo Marín se presentó este fin de semana en Tarbaca. (La Potente Radio TV/Facebook)

“Es bonito que me tomen en cuenta para eventos como estos porque yo soy una persona muy familiar. Siempre trato de llevar un mensaje positivo, y más aún en actividades familiares. Me encanta que la gente por medio de la música que hago, tenga una perspectiva muy diferente del día a día, que lleguen y disfruten, que salgan de lo rutinario”, agregó Marín.

El ganador de la más reciente edición de la competencia de Teletica cautivó a los presentes con un repertorio acústico, en el que su talentosa voz se combinó perfectamente con el sonido de su guitarra, creando una atmósfera única bajo el atardecer, por lo que fue una experiencia inolvidable.

Tavo es reconocido por su carisma, lo que le ha permitido conquistar el corazón de sus seguidores. Usted puede seguirlo en sus redes sociales, donde además de apoyar el talento nacional, puede contratarlo para alguna presentación.